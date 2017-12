Patru milioane de lei prin programul “Casa Verde” pentru Constanţa

Ministerul Mediului, Nicolae Nemirschi, a demarat programul de înlocuire a sistemelor energetice tradiţionale cu unele alternative, ecologice, cunoscut sub numele de programul “Casa Verde”, pentru cele două faze din acest an fiind alocată suma totală de 310 milioane de lei, adică circa 75 de milioane de euro. În iarnă, statul se angaja să aloce, prin acest program, suma de 130 de milioane de euro, echivalent, la cursul zilei, cu aproape 546 de milioane de lei. În 26 februarie, ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, anunţa că suma avansată iniţial va fi păstrată. “Beneficiarii “Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală sau alte sisteme” vor fi unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţile centrale şi locale, care pot depune proiecte de finanţare a sistemelor de încălzire destinate imobilelor din patrimoniu sau aflate în administrarea acestora, inclusiv pentru unităţile sanitare, instituţiile de învăţămînt, aşezămintele sociale, culturale. Pe lîngă autorităţile statului, şi asociaţiile de proprietari vor putea accesa fonduri în acest program, urmînd ca tranzacţiile să se facă tot prin intermediul autorităţii locale”, a declarat, vineri, ministrul Mediului. Nemirschi a prezentat, vineri, varianta finală a ghidului după care va funcţiona programul “Casa Verde”. Prima modificare a acestuia a fost eliminarea noţiunii de “instalator acreditat”, cei ce doresc să-şi instaleze acest gen de sisteme urmînd să o facă în baza legii achiziţiilor publice, prin licitaţie. “Piaţa este liberă. Se va lucra pe sistemul achiziţiilor publice”, a spus Nemirschi, precizînd însă că, prin ghid, se prevăd anumite condiţii pe care firmele care vor furniza echipamentele şi serviciile de instalare pentru sistemele cumpărate trebuie să le îndeplinească. Aceste condiţii vor fi preluate în caietele de sarcini pentru fiecare licitaţie, a explicat Nemirschi. O a doua modificare este legată de cuantumul finanţării investiţiei din banii de la stat. Aceasta a fost crescută de la 70 la 80% din valoarea cheltuielilor eligibile (contravaloarea instalaţiilor, a lucrărilor şi TVA-ul). “În urma discuţiilor cu partenerii, am decis că creştem valoarea subvenţiei acordate de stat, prin Administraţia Fondului de Mediu, de la 70 la 80 de procente din totalul cheltuielilor eligibile”, a spus Nemirschi adăugînd că, pentru a se asigura că banii “ajung pentru toată lumea”, s-au stabilit, prin ghid, baremuri maximale pentru fiecare autoritate publică, în funcţie de numărul de locuitori. Municipiile cu mai mult de 100.000 de locuitori vor primi maximum 4 milioane de lei fiecare, cele cu număr de locuitori cuprins între 50.000 şi 100.000 vor primi maximum 3 milioane de lei, oraşele cu populaţie între 20.000 şi 50.000 vor primi maximum cîte două milioane de lei, cîte un milion maximum vor primi localităţile cu minimum trei mii şi maximum 20.000 de locuitori, iar aşezările cu mai puţin de trei mii de locuitori vor primi maximum 500.000 de lei, conform datelor prezentate de ministrul Nemirschi. Referitor la asociaţiile de proprietari, acestea ar urma să beneficieze de fonduri pentru sisteme de energie alternativă în paralel cu cele tradiţionale, nefiind vorba, în opinia ministerului, de debranşări de la sistemele clasice, municipale. “Totuşi, mai multe scări sau mai multe blocuri se pot asocia şi pot lua astfel de sisteme, iar energia produsă de ele să ajungă la punctul termic de cartier şi să le fie furnizată, urmînd, în schimb, ca factura pentru utilităţi să scadă”, a mai spus Nemirschi. El a mai arătat că proiectele vor fi selectate în ordine descrescătoare a punctajului, diferenţa urmînd să se facă în funcţie de tipul instalaţiei înlocuite, de raportul cost-beneficiu şi de cota de cofinanţare oferită de solicitant. Ministrul nu a stabilit încă perioadele în care se vor derula cele două faze ale proiectului, sugerînd că ele ar trebuie să se încheie înainte ca vremea să se răcească. “Se lucrează, în majoritatea cazurilor, afară, aşa că am gîndit ca prima sesiune să se încheie la sfîrşitul lunii iunie-începutul lunii iulie, iar a doua la finele lunii septembrie”, a afirmat Nemirschi.