Pedeliştii nu-l mai vor pe Boc nici ca preşedinte, nici ca premier

ÎNCĂ UNUL CARE ŞTIE CE ARE DE FĂCUT!?! Voci importante din partid au pledat marţi pentru înlocuirea lui Emil Boc din fruntea partidului şi a Guvernului. Şi asta după ce Băsescu a spus că, dacă ar fi fost el şeful PDL, l-ar fi condus mai bine! Ba, mai mult, el încearcă de un an să facă o schimbare la vârful Guvernului şi atacurile sale la echipa lui Boc sunt tot mai ascuţite. Deocamdată însă Boc nu se dă dus. Decisivă ar putea fi poziţia UDMR, tot mai înclinată către anticipate. Potrivit unor surse din partid, “bomba” a fost declanşată după ce Boc le-a spus, la începutul şedinţei, că ştie ce are de făcut (ca şi Băsescu!?!), dar nu poate să le spună, deoarece mai are nevoie de “nişte piese în puzzle”. Vasile Blaga a reacţionat instantaneu şi i-a spus că el nu ştie ce ştie Boc că are de făcut, dar că s-a săturat de clişee, iar partidul trebuie condus după reguli clare şi transparente.

“SABOTAT” DE FLUTUR După principiul “au ajuns la vorba mea!”, eurodeputatul Cristian Preda a declarat că soluţia pentru depăşirea impasului ar fi numirea unui premier independent “care, în primul rând, să garanteze un anumit echilibru în gestionarea guvernării, un independent care să fie capabil să gestioneze un dialog pe marginea datelor electorale, pentru că circulă în acest moment mai multe versiuni. Sigur că în acest proces va trebui să fie implicat preşedintele, ca mediator!”. Preda avertizează că PDL va cădea şi mai mult în sondaje, dacă prelungeşte “această ambiguitate” şi dacă, în loc să se ocupe de calitatea guvernării, face “reglări de conturi în partid”. Raluca Turcan a susţinut că, până acum, partidul nu a fost condus, fiind condus doar de evenimente şi că este normal să li se spună parlamentarilor transparent şi onest ce este de făcut pentru partid, nu cu “atitudini de James Bond”. Elena Udrea a recunoscut că în partid există “foarte multe aşteptări şi nemulţumiri legate de ceea ce urmează să se întâmple”. Veşti neplăcute pentru Boc vin şi din Moldova, unde vicepreşedintele PDL Gheorghe Flutur i-a convocat pe pedeliştii din zonă la o şedinţă secretă, pentru a pune la cale îndepărtarea lui Boc din fruntea Guvernului. Teodor Baconschi a apreciat, într-un interviu, că este “foarte greu să guvernezi şi să conduci un partid în acelaşi timp”. Oare ce mai aşteaptă Boc?