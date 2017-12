Pensiile, în mâinile parlamentarilor

Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice s-a aflat, ieri, în atenţia senatorilor şi a ministrului Muncii, Mihai Şeitan, care au luat la puricat actul normativ, fără amendamentele despre pensiile magistraţilor şi militarilor, fiind de aşteptat ca singurul amendament al opoziţiei, care prevede ca valoarea punctului de pensie să reprezinte 45% din salariul mediu brut, să stârnească dispute. Proiectul aflat în discuţie vizează, printre altele, creşterea şi egalizarea vârstelor standard de pensionare pentru bărbaţi şi femei, creşterea vârstelor de pensionare pentru personalul din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Propunerea de act normativ vizează descurajarea pensionărilor anticipate parţiale şi a pensionărilor de invaliditate abuzive, nejustificate medical, şi prevede finanţarea indemnizaţiei de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I din bugetul de stat. Sesizată în fond cu proiectul de lege, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a întocmit un raport favorabil cu amendamente. Printre cele mai importante amendamente propuse de comisie figurează cel care stabileşte că valoarea punctului de pensie nu poate reprezenta mai puţin de 45% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. În cadrul dezbaterilor pe marginea punctului de pensie, ministrul Şeitan a susţinut în faţa senatorilor că introducerea punctului de pensie de 45% din salariul mediu brut nu este sustenabilă. În plus, el a explicat că “nicăieri în lume” pensiile nu se calculează raportate la salariu, decât în momentul ieşirii la pensie. O altă propunere asupra căreia senatorii au discutat intens a fost şi cea a social-democratului Alexandru Cordoş, care a solicitat reducerea vârstei de pensionare la 64 de ani. În plus, el a dorit şi acordarea de reduceri la vârsta de pensionare pentru femeile care au născut şi crescut unul sau doi copii (reducere cu un an), iar pentru trei sau mai mulţi copii, reducerea să fie cu doi ani. Solicitările social-democratului nu au fost însă adoptate. Senatorii PSD au atras atenţia că legea propusă de Executiv este “plină de prevederi neconstituţionale”. În tabăra cealaltă, senatorul pedelist Cristian Rădulescu a apreciat că unii politicieni consideră statul ca “o vacă slăbănoagă, care trebuie mulsă în continuare cu amândouă mâinile” şi a anunţat că PDL susţine legea în varianta Guvernului. În aceste condiţii, înţelegem că orice amendament adus legii propuse de actualul Guvern nu ar fi binevenit. Poate domnii pedelişti au uitat că pensionarii n-au nici o vină că trăiesc şi legile se schimbă în fiecare zi. Singura lor vină este că trăiesc în România şi că au plătit toată viaţa bani unui stat care, atunci când trebuie să le returneze favorul, se pretinde a fi o amărâtă de vacă slăbănoagă. Discuţiile pe marginea legii pensiilor vor fi reluate astăzi.