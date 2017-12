Pensiile private vor ţine cont de rata anuală a inflaţiei?

113.500 acte de aderare au fost invalidate de arbitrul pensiilor private, ceea ce reprezintă 2,8% din totalul de 3,99 milioane de acte de aderare avizate iniţial pe Pilonul II, înainte de repartizarea aleatorie. Actele invalidate au reprezentat dublurile şi actele care nu au fost semnate în concordanţă cu îndeplinirea condiţiilor legale, a declarat preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), Mircea Oancea. De asemenea, pentru 40.000 de acte de aderare s-a stabilit apartenenţa prin conciliere între administratori. Pînă la sfîrşitul săptămînii viitoare, toate aceste acte vor fi rezolvate de administratori şi vor fi transmise la Casa Naţională de Pensii (CNPAS). Cu situaţie incertă de validare sînt deocamdată 376.000 acte, care reprezintă o proporţie de 8,6% din totalul actelor depuse. Soluţionarea acestora şi încadrarea lor la valide sau nevalide se va face pînă pe 25 februarie, menţionează Oancea. După terminarea perioadei de patru luni (17 septembrie 2007-17 ianuarie 2008) de aderare la sistemul pensiilor private obligatorii (pilonul II), cele 18 fonduri autorizate au raportat 4,03 milioane de aderenţi, din care CNPAS a invalidat într-o primă fază circa 60.000 şi a validat 3,991 milioane de acte. După validare, ING Fond de Pensii avea 1,28 milioane participanţi şi o cotă de piaţă de 32,07%, urmată de Allianz-Ţiriac Pensii, cu 1,02 milioane aderenţi (25,51%), şi Generali, cu 400.465 participanţi (10,03%). Potrivit lui Oancea, în perioada 25 februarie - 15 martie va avea loc repartizarea aleatorie, iar pînă pe 20 mai vor fi virate primele contribuţii în sistemul pensiilor obligatorii, aferente lunii martie. Valoarea contribuţiilor aferente salariaţilor înscrişi la unul din cele 18 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) se va ridica în acest an la 300 milioane de euro, potrivit estimărilor reprezentanţilor CSSPP. \"Repartizarea celor care nu s-au înscris, dar erau obligaţi, respectiv salariaţii cu vîrsta pînă în 35 ani, va avea loc în perioada 25 februarie-15 martie şi va fi efectuată de către CNPAS\", a afirmat Oancea. Numărul persoanelor redistribuite este de 300.000-500.000 persoane. Potrivit legislaţiei, în primul an de activitate, 2% din contribuţia totală de 9,5% pentru asigurările sociale, pe care o plăteşte fiecare angajat, va ajunge în administrare privată. În termen de opt ani, procentul va creşte la 6%.

CSSPP vrea să calculeze un randament minim pe piaţa pensiilor obligatorii (pilon II) înainte de un an de la începerea activităţii de colectare, şi nu peste 24 de luni aşa cum prevedea legea, pentru a da un semnal în piaţă. Acest randament minim se calculează în funcţie de randamentul mediu pe care îl obţin toţi administratorii pe piaţă. Societăţile care înregistrează timp de patru trimestre randamente sub valoarea minimă stabilită vor rămîne fără autorizaţii de funcţionare. Randamentul minim pe Pilonul II a fost sugerat de organizaţii ale societăţii civile, la începutul acestui an, care cereau introducerea acestuia obligatoriu egal cu rata anuală a inflaţiei, acoperirea garanţiei urmînd să cadă în special în sarcina administratorilor. Administratorii fondurilor se opun însă acestei formule, pe care o consideră una de natură să lezeze competiţia şi principiile unei pieţe libere. Legea pensiilor obligatorii ar putea fi însă modificată încît contribuţiile participanţilor să aibă un randament minim garantat cu rata inflaţiei.