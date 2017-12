“Pentru mine, muzica este un hobby”

Cunoscută publicului pentru faptul că a fost una dintre primele membre ale trupei “A.S.I.A.”, apoi pentru rolul dintr-un cunoscut serial TV, Anemona Niculescu s-a aflat, în acest week-end, la Constanţa. Artista a participat la premiera constănţeană a filmului “Păcală se întoarce”, regizat de Geo Saizescu, în care joacă alături de Denis Ştefan.

Ce v-a determinat să acceptaţi să jucaţi în “Păcală se întoarce”?

Îmi doream de mult timp să joc într-un film al maestrului Geo Saizescu, dar nu mi-am imaginat niciodată că acest lucru va fi posibil. Am fost foarte fericită cînd am fost anunţată că am cîştigat castingul, am dat multe probe pentru el. Am fost extrem de fericită să lucrez cu Geo Saizescu, deoarece nu este numai un regizor foarte bun, ci şi un om extraordinar, care ne-a făcut să ne simţim foarte bine şi care a ştiut să unească o echipă imensă de oameni. Chiar dacă au existat zile în care am muncit şi cîte 18 ore, nici nu am simţit oboseala, atmosfera fiind foarte plăcută.

Aţi mai juca într-o telenovelă?

Dacă îmi va plăcea oferta, dacă mă va atrage scenariul, pentru că şi aceste lucruri contează foarte mult, voi accepta, cu siguranţă. Dacă nu se va întîmpla aşa, nu voi mai juca într-un serial de televiziune.

De ce aţi renunţat la muzică?

Nu am renunţat la muzică, a fost ceva temporar. Am fost foarte ocupată şi nu am mai avut cum să fac şi muzică. Eram deja în anul patru de facultate şi trebuia să învăţ pentru licenţă, apoi a urmat un masterat în pedagogie. După acestea am intrat, prin concurs, la Teatrul Naţional din Bucureşti, unde sînt angajată de aprox. cinci ani şi am jucat în opt spectacole, în acelaşi timp, la început. Mai tîrziu, am avut un program mai degajat şi am putut face colaborări sau să joc în “Păcală se întoarce”. Filmările au avut loc în urmă cu doi ani, apoi a venit rolul din telenovela “Secretul Mariei”. Multă lume crede că am făcut filmul după telenovelă, dar nu s-a întîmplat aşa. Între timp am mai înregistrat piese, una dintre ele cu “DMS”, “Cumva, cîndva”, alta cu băieţii de la “Provincialii”, “Noaptea pe covor”. Va urma încă o colaborare cu “Provincialii”, dar încă nu pot da foarte multe detalii, dar şi un proiect solo, cît de curînd. Eu sînt, de fapt, actriţă, nu cîntăreaţă, pentru mine muzica este ca un hobby.

Spuneţi-mi o întîmplare haioasă de la filmările lui “Păcală se întoarce”.

Cînd joci într-o comedie, sînt mereu lucruri de care poţi să te amuzi.Totul este foarte distractiv, începînd cu textul şi terminînd cu păţaniile de pe platou. Am jucat cu animale, care sînt mereu imprevizibile. Într-o scenă, trebuia să stăm cu animalele într-o maşină, dar acestea nu stăteau într-un loc, a trebuit să alergăm de nenumărate ori după ele, să le rugăm să stea... Uneori ne mai muşcau, ne călcau, dar trebuia să avem grijă şi de noi, dar şi să iasă bine ceea ce trebuia să facem. O întîmplare pe care eu am găsit-o, pînă la urmă, amuzantă, a fost cea în care trebuia să fiu spînzurată. Turnam o scenă în care aveam un ştreang de gît, dar un ştreang făcut foarte serios, legat de un copac, ca pentru o spînzurătoare adevărată. Eu eram urcată pe un butoi... După filmarea scenei s-a strigat pauză de masă, toţi fiind foarte înfometaţi, era aprox. ora 14, nu mîncasem deloc şi filmam de la ora 5 dimineţa. Aşa că toată lumea era fericită cînd s-a zis pauză de masă şi au luat-o toţi la fugă să mănînce... Eu am vrut să fug şi eu cu lumea, uitînd că am ştreangul de gît. Am căzut de pe butoi, am avut noroc că era cineva lîngă mine, care m-a ridicat repede şi s-a salvat situaţia. Eu m-am amuzat copios, deşi colegii mei s-au speriat puţin.

Aţi devenit prietenă cu unul dintre colegii dvs. de filmare?

Da... Georgiana Saizescu, Denis Ştefan, Cătălin Saizescu, producătorul, se numără printre prietenii mei acum... Eu şi Denis ne-am cunoscut la filmări, dar ne-am înţeles foarte bine, încît am rămas prieteni. Oricum, am rămas prieteni toată echipa. Dar eu cu Denis am rămas prieteni în adevăratul sens al cuvîntului, ne vizităm, facem multe lucruri împreună...

Cum împăcaţi viaţa de artist cu cea de familie?

Deocamdată nu am viaţă de familie... Părinţii mei locuiesc în Constanţa, aşa că nu prea reuşesc să mă văd cu ei, eu avînd foarte multă treabă în Bucureşti. Încă nu am propria mea familie, dar cred că voi reuşi să le împac foarte bine, nu văd de ce nu s-ar împăca una cu alta.