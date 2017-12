Pepenele roşu, “medicament” naturist

Pepenele roşu, rudă cu cel galben, dar preferat de mult mai multe persoane, nu este nici pe departe un fruct care abundă doar în apă, el fiind bogat din punct de vedere nutritiv, ceea ce îl face un aliment ideal în prevenirea bolilor de inimă, în cazul femeilor, şi a cancerului de prostată, în cazul bărbaţilor. În plus, el micşorează considerabil riscul de ateroscleroză, conform thatsfit.ca. Deşi mai dulce decât un măr, pepenele conţine doar jumatate din cantitatea de zahăr conţinută de acesta. Ca şi pepenele galben, cel roşu este o sursă excelentă de beta caroten, însă conţine şi licopen, un compus antioxidant care îi dă culoarea, dar care fereşte femeile de boli de inimă, iar pe bărbaţi de cancer de prostată şi ateroscleroză. Studiile au arătat că este eficient şi în prevenirea cancerului de cervix, vezică şi pancreas. În plus, pepenele roşu este o excelentă sursa de vitamina C, ceea ce înseamnă că te va proteja de acţiunea nocivă a radicalilor liberi. Tot pepenele roşu este o bună sursă de vitamine B6 şi B1, potasiu şi magneziu. Este antibacterian, având şi efecte anticoagulante. Recent, oamenii de ştiinţă au descoperit că o substanţă prezentă în pepene ne ajută să luptăm cu stresul.