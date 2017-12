Peste 100.000 de şcolari intră în clasa 0

În urmă cu aproape trei ani, fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, anunţa înfiinţarea unei noi clase în învăţământul primar obligatoriu: clasa pregătitoare (preluată de la grădiniţă, unde se chema grupa pregătitoare, şi anexată la şcolile generale). Din păcate pentru copii, eternii cobai ai unei societăţi care încă mai are multe de învăţat, în afară de respectivul anunţ şi de o mulţime de declaraţii referitoare la cât de benefică este noua clasă pentru copii, fosta guvernare nu a mai luat nicio măsură pentru ca proiectul să poată fi pus în practică. Aşa se face că actuala guvernare, în sarcina căreia a căzut organizarea cu succes a clasei zero, s-a trezit, la preluarea mandatului, că nu are de unde să înceapă. De exemplu, proiectul pentru formarea cadrelor didactice era fără cap şi fără coadă, astfel că ministerul a fost nevoit să reia procedura de la capăt. Acestea au fost câteva dintre observaţiile secretarului de Stat în Ministerul Educaţiei, Stelian Fedorca, care venea în urmă cu un an la Constanţa, să vadă cum se formează cadrele didactice.

FORMARE CONTINUĂ PENTRU PROFESORI Acum este al doilea an la rând în care elevii de şase ani sunt aşteptaţi în clasa pregătitoare şi situaţia este cu totul alta. Inspectorii şcolari au căpătat experienţă. Deja, o parte dintre cadrele didactice care vor preda la clasa 0 au fost formate în iunie. Între 25 şi 30 august, cinci formatori instruiesc două grupe, una la Şcoala Gimnazială nr. 23 „C. Brâncoveanu” din Constanţa şi una la Şcoala Gimnazială nr. 11 „C. Angelescu ” Constanţa, fiecare a câte 150 de dascăli. Inspectorul de specialitate în învăţământul primar din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. Cristina Stanciu, a declarat că sunt 344 de clase pregătitoare, fiecare având cel mult 29 de copii. „Cadrele didactice beneficiază de o formare continuă care are în vedere o abordare integrată a curriculumului şcolar. Se referă la dezvoltarea fizică a copilului, dezvoltarea socio-emoţională, dezvoltarea cognitivă şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea capacităţilor şi a aptitudinilor copilului. Clasa pregătitoare este o punte între învăţământul preşcolar şi cel primar”, a declarat inspectorul de specialitate din ISJ.