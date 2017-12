Peste 2.000 de femei mor anual din cauza cancerului de col uterin

Cele mai recente studii efectuate de specialiştii în obstetrică-ginecologie arată că anual, în România, apar peste 3.500 de noi cazuri de col uterin, peste 2.000 dintre acestea fiind fatale pentru paciente. Vicepreşedintele Societăţii Române de Obstetrică-Ginecologie, Gabriel Bănceanu, susţine că această formă de cancer apare în cele mai multe situaţii din cauza leziunilor provocate de un virus, fiind a doua cauză de mortalitate prin cancer la femei. Potrivit unui studiu realizat în 2002, la nivel mondial, se infectează anual cu Papilloma Virus peste trei milioane de femei dintre care 500.000 fac cancer cervical. România ocupă de peste 30 de ani locul I în Europa în privinţa mortalităţii cauzate de cancerul de col uterin şi se află pe locul trei în privinţa incidenţei. Cancerul cervical, adică de col uterin, apare în general la femeile active sexual, iar cauza producerii bolii este virusul Human Papilloma care generează modificări ale morfologiei colului uterin. Specialistul a explicat că examenul de screening sau pentru depistarea cancerului de col uterin presupune vizualizarea colului, recoltarea de celule care arată dacă acesta este normal sau nu şi se recomandă efectuarea, o dată pe an, a unui control ginecologic de specialitate, precum şi efectuarea testului Papanicolau. Papilloma Virus nu provocă numai cancer de col, ci şi de buze, de limbă, afecţiuni ale bazinului, afecţiuni ORL şi bronhopulmonare. Bănceanu a atras atenţia şi asupra vaccinării împotriva cancerului de col în special a fetelor cu vîrste cuprinse între 9-12 ani, spunînd că eficacitatea vaccinului este mult mai mare în acea perioadă. Vaccinul se poate elibera doar pe bază de prescripţie medicală, în urma efectuării unui control ginecologic amănunţit şi are efect benefic în prevenirea neoplasmelor şi a condiloamelor. În Europa, la fiecare 18 minute, o femeie moare din cauza cancerului de col uterin, 60.000 de cazuri noi sînt diagnosticate anual şi 30.000 de femei mor în fiecare an, în urma complicaţiilor acestei afecţiuni. Peste 80% din femeile active sexual ar putea să se infecteze cu virusul HPV pe parcursul vieţii lor, chiar dacă această boală are un potenţial mare de prevenţie şi tratare. Cancerul de col uterin nu este ereditar şi este cauzat doar de cîteva tulpini oncogene ale virusului HPV. În prezent, pe piaţa românească există de anul acesta două tipuri de vaccin împotriva cancerului de col.