Piaţa produselor antistres merge bine

Piaţa produselor antistres nu a fost afectată de criză, ea înregistrând în primele nouă luni ale acestui an o creştere de 16,4%. Evoluţia este foarte bună, având în vedere că piaţa totală a scăzut cu 3% în primele nouă luni ale acestui an, până la 1,4 miliarde de euro. “Am observat în ultimul timp o creştere accentuată atât a cererii, cât şi a ofertei de produse antistres naturale datorită cel mai probabil deschiderii din ce în ce mai accentuate a pacienţilor către produse fitoterapeutice (naturale - n.r.), informării şi educaţiei în acest sens”, a declarat Roxana Petrovici, farmacist specialist in cadrul producătorului Fiterman Pharma. Principalele produse pe această piaţă, care potrivit companiei de analiză şi studii de piaţă Cegedim se numeşte piaţa produselor hipnotice şi sedative vegetale, sunt Sedatif PC (produs de Boiron), Persen (Novartis), Bien Dormir (Fiterman Pharma), Calmogen (GSK), Vagostabyl (Lab. Leurquin Mediolanum) sau Relaxirem (Lab. Remedia). (A.G.)