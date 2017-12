Pistorius, un martor înșelător

Procesul campionului paralimpic sud-african Oscar Pistorius a fost reluat la Pretoria, ieri, cu pledoariile finale. Procurorul Gerrie Nel a avut cuvinte grele la adresa sportivului, în încercarea de a demonta apărarea acestuia, pe care îl acuză că a ucis-o cu bună ştiinţă pe prietena sa, Reeva Steenkamp, în februarie 2013, estimând că... a fost prins în plasa propriilor minciuni.

O PLEDOARIE DURĂ În faţa unei săli pline a Tribunalului din Pretoria, unde are loc faza finală a procesului început în urmă cu cinci luni, procurorul a început să atace sistemul de apărare al atletului, înainte de a ajunge la faptele petrecute. Gerrie Nel, supranumit Buldogul, a prezentat 13 minciuni ale acuzatului. ”Nu erau decât două persoane în casă. Una a fost împuşcată şi cealaltă a supravieţuit, în acea dimineaţă de 14 februarie 2013”, a spus el. Potrivit Parchetului, Reeva Steenkamp s-a refugiat în toaletă pentru a scăpa de mânia prietenului ei, înainte ca acesta să tragă patru gloanţe prin uşa de la baie. Pentru Gerie Nel, acuzatul este ”un martor înșelător”, care s-a contrazis de mai multe ori, iar versiunea sa privind faptele este absolut lipsită de orice adevăr. Comparând evenimentele din acea tragică zi de Sf. Valentin cu ”un mozaic oribil”, procurorul a estimat că Pistorius a fost mai preocupat de consecinţele mărturiei sale decât de adevăr, fiind, de fapt, interesat să-şi apere viaţa prin fabricarea unei mărturii. Şi când acuzatul nu a putut să se explice, a dat vina pe avocaţii săi, a adăugat zâmbind Nel, care a criticat, totodată, memoria selectivă a lui Pistorius.

Prima dată, atletul a susţinut că a împuşcat-o pe Reeva Steenkamp, un fotomodel de 29 de ani, din greşeală, confundând-o cu un hoţ care s-a ascuns în toaletă. Apoi a revenit, spunând că a tras din reflex, fără a avea intenţia de a împuşca pe cineva. ”Autoapărare sau acţiune din reflex, fără a ţine cont. Nu este consecvent!”, a afirmat procurorul. ”Cel puţin, nu am avut focuri de armă în toate direcţiile... Am avut un tir bine grupat”, a spus ironic Nel, arătând impactul gloanţelor mortale prin uşa de la toaletă, instalată în faţa lui. Printre alte atacuri asupra versiunii lui Pistorius, Gerrie Nel a arătat că atletul paralimpic nu are echilibru şi nu poate să fugă fără protezele de la picioare, dar cu toate acestea, el a susţinut că a alergat astfel între cameră şi baie. ”Nu e posibil!”, a concluzionat Nel. Procurorul a insistat asupra personalităţii acuzatului, un egoist care nu-şi asumă niciodată responsabilităţile sale şi spune paznicului că totul va fi bine, în loc să apeleze la ajutor, la câteva minute după dramă.

PROCES INTENS MEDIATIZAT În timpul acestui rechizitoriu pe care judecătorul Thokozile Masipa l-a considerat un pic cam lung, Oscar Pistorius s-a agitat în banca acuzaţilor şi a căscat de câteva ori. Tatăl atletului, Henke Pistorius, a fost prezent în sală pentru prima dată, la fel și cel al Reevei, Barry Steenkamp. În schimb, fratele mai mare al lui Pistorius, Carl, nu a putut fi prezent din cauza faptului că se află încă la terapie intensivă, după ce a fost victima unui accident de maşină, la finalul săptămânii trecute. Gerrie Nel a promis că îşi va termina rechizitoriul înainte de finalul zilei. Pledoaria avocatului apărării, Barry Roux, va avea loc astăzi. Nici avocatul, nici acuzatul nu vor avea ultimul cuvânt în acest proces, ci procurorul, care va vorbi din nou după pledoaria apărării. Judecătorul va da verdictul la o dată ulterioară, după o eventuală negociere a pedepsei, punând astfel capăt unui foileton televizat care i-a pasionat şi i-a divizat în acelaşi timp pe sud-africani, din 3 martie.

Oscar Pistorius, de 27 de ani, riscă o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat că a ucis-o cu premeditare pe Reeva Steenkamp.