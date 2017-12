Piţurcă face calcule pentru baraj

Într-o grupă dominată clar de Olanda, naţionala de fotbal a României îşi face speranţe doar pentru a prinde un loc în barajul pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia, din 2014. În aceste condiţii, tricolorii sunt obligaţi să obţină două rezultate pozitive în dubla cu Ungaria (6 septembrie) şi Turcia (10 septembrie), ambele întâlniri urmând să aibă loc pe „Arena Naţională“ din Bucureşti, de la ora 21.00. De altfel, selecţionerul Victor Piţurcă i-a avertizat pe elevii săi că nu concepe să rateze victoria în duelul cu ungurii.

„Întâlnim Ungaria, echipa care ocupă locul al doilea în grupă în acest moment. Avem nevoie de victorie pentru a le lua locul, pentru a trece noi pe locul secund şi a avea prima şansă la ocuparea acestei poziţii, care duce la jocurile de baraj. Calculele sunt simple: noi toţi ne-am dori şase puncte din aceste meciuri ca să avem şanse mari şi să nu stăm la mâna altor rezultate. Să vedem însă câte putem să obţinem. Dacă vom lua patru puncte, vom sta automat la mâna altor rezultate. Ca să nu avem nicio surpriză, ar trebui să câştigăm cele şase puncte puse în joc. Ştiu că este foarte dificil să joci două meciuri la rând în interval de patru zile. Joci cu Ungaria şi vin turcii, care îşi joacă ultima şansă. Şi aşa, în condiţiile astea, ei nu au şanse prea mari de a ajunge la baraj”, a explicat Piţurcă. „Ne dorim şase puncte, dar nici patru nu sunt rele. Ne dorim să învingem Ungaria şi să facem egal cu Turcia. Acesta este obiectivul nostru. Trebuie neapărat să câştigăm cu Ungaria. Asta ne interesează cel mai mult. Dacă vom obţine şase puncte, vom lua o opţiune importantă la locul 2”, a adăugat mijlocaşul Mihai Pintilii.

SURPRIZA GIGEL BUCUR. Selecţionerul se confruntă cu mari probleme în ofensivă, unde în absenţa lui Adrian Mutu, neconvocat, nu are foarte multe variante. Ciprian Marica nu are echipă şi singurele minute jucate în această vară sunt cele din amicalul cu Slovacia, în timp ce Bogdan Stancu are pe conştiinţă ratările de la Budapesta, din partida tur, încheiată la egalitate, scor 2-2. În aceste condiţii, marea surpriză ar putea fi titularizarea lui Gigel Bucur, chemat la naţională pe ultima sută de metri, graţie evoluţiilor foarte bune din UEFA Europa League cu ruşii de la Kuban Krasnodar. „Gigel Bucur este un jucător cu mare experienţă. Mulţi s-au perindat prin campionatul Rusiei şi au revenit sau au plecat în alte campionate, dar Gigel Bucur a rezistat de-a lungul timpului numai datorită valorii lui. Fiind într-o formă foarte bună, am decis că este nevoie de valoarea şi experienţa lui. Sper să intre în teren şi să facă diferenţa”, a spus Piţurcă.