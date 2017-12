Plan B pentru suspendarea lui Ponta?

05:33:43 / 06 Decembrie 2014

e normal Guvern fara PSD

Odata cu pierderea alegerea prezidentialelor era normal sa se ajunga aici. A fost prea putin 10 ani de basism, n-a avut timp sa duca o politica in care sa apucam SA TRAIM BINE, ii mai trebuie 10 ani. Din pacate peste un an o sa zica ca iar e criza si poporul care l-a votat tb. sa suporte saracia. Daca in ultimii 2 ani tara a fost pe plus cu cel mai mare PIB din UE, cu Guvern B esica, Udrea, MRU, Ialomiteanu, Videanu o sa se intre iar pe minus, iar criza, iar dat afara oameni din servicii, iar romanii sa plece afara cum ii sfatuieste Besica- Tremurici.