Plângere penală pe numele primarului din Hârșova?

Au trecut mai bine de trei luni de la alegerile locale. În cele mai multe primării din județ, conflictele și tensiunile postelectorale s-au stins, încet-încet. Nu și la Hârșova, unde există un război rece între primarul Viorel Ionescu (ALDE) și viceprimarul Ionel Dia (PNL). Scandalurile de la Hârșova au început imediat după alegerile locale din 5 iunie, când PSD, PNL și PMP au făcut front comun în Consiliul Local împotriva ALDE. Asta în condițiile în care la nivel național se decisese ca PSD și ALDE să formeze o alianță. Cu toate acestea, în ședința de constituire a Consiliului Local, ce a avut loc în luna iunie, PSD, PNL și PMP s-au aliat împotriva primarului și a ALDE, iar drept consecință, social democrații au susținut alegerea liberalului Ionel Dia în funcția de viceprimar al orașului. Asta și în condițiile în care noul primar al orașului Hârșova a spus că nu dorește să formeze alianțe, pentru că, în principiu, toate formațiunile ar trebui să conlucreze pentru binele urbei.

PRIMARUL ÎI CERE DEMISIA VICEPRIMARULUI

Pentru că Viorel Ionescu nu a dorit ca Ionel Dia să fie mâna sa dreaptă, primarul l-a trimis pe viceprimar să taie frunze la câini. Adică nu i-a delegat până în prezent vreo atribuțiune. „Nu pot să colaborez cu un om care nu are aceeași viziune administrativă cu mine. În plus, nu cred că este competent să ocupe funcția de viceprimar. Nu îi voi delega vreo atribuțiune. Dacă nu îi convine, îl rog să mă dea în judecată. Voi explica tolul în instanță. Deocamdată, Dia se plimbă prin oraș, își rezolvă treburile personale, iar la final de lună vine la Primărie să-și ridice salariul“, a spus Viorel Ionescu. De asemenea, edilul-șef din Hârșova a afirmat că cel mai bine pentru Dia ar fi să-și dea demisia din funcția de viceprimar. De partea cealaltă, liberalul Ionel Dia a declarat că nu înțelege de ce primarul este atât de înverșunat împotriva sa. „Este clar că primarul nu respectă o decizie a Consiliului Local. Oamenii m-au votat în funcția de consilier local, iar ulterior am fost desemnat în funcția de viceprimar. Asta e democrația. Primarul trebuie să înțeleagă faptul că politica și administrația merg mână în mână, iar el este nevoit să lucreze și cu alte partide, pentru că nu mai suntem în vremea comunismului“, a spus Dia. Viceprimarul a mai afirmat că, în cazul în care primarul revine la sentimente mai bune, el îi oferă tot sprijinul.