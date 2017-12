Plasament familial în loc de asistenţi maternali?

01:06:10 / 18 Septembrie 2016

plasament familial simplu

Buna seara.In urma cu 2 luni am depus o cerere pentru a lua in plasment familial simplu o fetita de 6 aniA.m luat-o acasa in cateva week enduri ,am depus toate actele necesare am primit raport favorabil la ancheta sociala a DGAPSC si am fost sfatuita de asistentul social care se ocupa de caz sa iau copilul acasa pe perioada vacantei pentru ca in mod sigur cererea mea va fi solutionata pana la sfarsitul vacantei.Sunt invatatoare ,fetita este acum eleva mea in clasa pregatitoare si astazi seful centrului de plasament de unde am luat copilul a venit sa imi spuna ca dosarul meu a fost respins pe motiv ca fiica mea ,care locuieste in America va avea un copil si vom fi bunici .Partea tragica este ca va trebui sa duc fetita inapoi la casa de copii ceea ce va presupune un soc emotional imens pentru ea .Este foarte atasata de noi.Mi s-a spus ca daca o vreau va trebui sa o adopt dar cica la adoptie primesti copilul desemnat de protectie nu cel pe care il doresti ceea ce mi se pare o stupizenie .Sunt de acord sa o adopt pentru ca imi este foarte draga.Ma inteb insa care este interesul major al copilului cum se spune in legea plasmentului si adoptiei.Oare ii este mai bine institutionalizata sau la o familie aleasa la intamplaresau alaturi de doi parinti pe care deja ii cunoaste si s-a atasat de ei.?Noi am dorit din start sa o adoptam insa am fost sfatuiti de patronii centrului de plasament s o luam in plasament simplu pentru ca adoptia dureaza fosrte mult si dupa cativa ani de plasment sa o adoptam avand astfel prioritate.DGASPC nu mi-a trimis inca nici o notificare scrisa in ceea ce priveste solutionarea dosarului meu dar motivul respingerii mi se pare total lipsit de sens.Va rog sa ma sfatuiti ce pot sa fac pentru a putea avea acest copil sunt dispusa sa imi angajez si avocat daca e nevoie poate chiar sa apelez la mass media .Imi doresc mult acest copil.Va multumesc