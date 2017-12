Play-off şi play-out în Liga a IV-a la fotbal

11:32:52 / 16 Mai 2014

Inainte nu erau arbitrii care macar sa se duca acolo , chiar daca fac act de prezenta . Erau numai arbitrii trecuti de 30 de ani sau cei care erau depasiti in greutate sau chiar nu vroiau la un nivel mai inalt. Acum sunt arbitrii tineri , care chiar daca gresesc , vor sa ajunga la un nivel mai inalt . Cu siguranta cei care sunt la ora actuala vor vrea sa promoveze dar nu cred ca vor reusi : la felul cum arbitreaza si la felul cum se pregatesc . "Sus" la examenul de liga 3 este foarte greu : ori esti de "10" ori esti " bine pregatit" din toate punctele de vedere. Curios este faptul ca aici , la examenul din Constanta , acesti arbitrii enumerati mai sus au luat note foarte bune , ba chiar unul dintre ei a aparut intr-un alt ziar ca fiind cel mai bun arbitru - de nota 10. Si la Bucuresti ce s-a intamplat ? A prins doar locul 44. Altii s-au dus acolo ca sa faca act de prezenta . In fine , fara pregatire din toate punctele de vedere nu vei face nimic , vei ramane la nivelul ligii 4 . Felicitari arbitrilor care au incercat pentru liga 2 si au ratat de putin promovarea : Nae Ionel , Iacob Florin si Ionus Erchian. Ei sigur vor ajunge chiar mai sus. Bafta tuturor arbitrilor , echipelor , delegatilor etc. Practicam fotbalul de placere!