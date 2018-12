Pleci la drum pe ger și ninsoare? Ce recomandă autoritățile

Viscolul puternic de miercuri, 28 noiembrie, a fost doar începutul primului episod de vreme rea din această iarnă. ANM a emis o nouă atenționare, valabilă până vineri dimineaţa, la ora 10.00. Potrivit prognozei, se vor înregistra intensificări ale vântului şi local zăpadă spulberată în sud-estul teritoriului, precum şi vreme deosebit de rece în toată ţara. În sud-estul teritoriului vântul va avea intensificări cu viteze de 45 - 55 km/h, temporar în jur de 60 km/h, spulberând zăpada depusă, mai ales în cursul nopţii de miercuri spre joi şi pe parcursul zilei de joi. Meteorologii spun că vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara, astfel că temperaturile vor fi negative în majoritatea regiunilor, iar noaptea va fi ger (temperaturi sub -10 grade) în special în nordul, nord-estul şi centrul ţării. Specialiștii ANM spun că vremea se va menţine deosebit de rece până la sfârşitul săptămânii.

RECOMANDĂRI PENTRU ȘOFERI, DE LA POLIȚIȘTII CONSTĂNȚENI

Ținând cont de condițiile meteo vitrege ce se vor menține zilele următoare pe raza întregului județ, polițiștii constănțeni recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, deoarece, carosabilul umed, precipitaţiile abundente şi vântul puternic sunt un real pericol de acvaplanare. Polițiștii constănțeni recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza, să folosească luminile de întâlnire, să mărească distanţa în mers între autovehicule şi să se asigure corespunzător când efectuează manevra de schimbare a benzii de circulaţie. De asemenea, şoferii sunt sfătuiți să se intereseze de condiţiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmează să îl parcurgă şi să adapteze viteza de rulare la condiţiile de drum şi trafic, în contextul alertei de vreme rea pentru întegul județ Constanța. Așadar, dacă plecați la drum țineți cont de următoarele recomandări:

- să adaptaţi permanent viteza de rulare la condiţiile de drum şi trafic. Astfel, chiar dacă vă aflaţi în localităţi sau în afara lor, iar partea carosabilă este umedă, trebuie să circulaţi cu o viteză care să permită oprirea în siguranţă, având în vedere că distanţa de frânare în astfel de condiţii este mult mai mare,

- să evitaţi acţionarea bruscă a sistemului de frânare şi a mecanismului de direcţie, deoarece autovehiculul pe care îl conduceţi poate derapa. Folosiţi cu precădere frâna de motor atunci când rulaţi pe un carosabil alunecos. Nu efectuaţi depăşiri riscante,

- să păstrați în mers o distanţă suficient de mare faţă de vehiculul din faţă, pentru a putea opri în condiţii de siguranţă,

- să folosiți luminile de întâlnire şi pe timpul zilei, mai ales în condiţii de vreme nefavorabilă,

- să curăţaţi în permanenţă farurile, blocurile de semnalizare, parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, asiguraţi buna funcţionare a ştergătoarelor de parbriz şi folosiţi corespunzător instalaţia de ventilaţie - climatizare.

GER NĂPRASNIC ÎN TOT JUDEȚUL! PROGNOZA SFÂRȘITULUI DE SĂPTĂMÂNĂ

Centrul Meteorologic Regional Dobrogea a emis joi, 29 noiembrie, vremea va fi deosebit de rece. Temperatura maximă se va situa în jurul temperaturii de -1 grad, iar cea minimă, în jurul valorii de -3 grade. Cerul av fi temporar noros și trecător va ninge slab. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, atingând 55-65 de km/h la rafală. Vineri, 30 noiembrie, vremea se va menține foarte rece, Temperatura maximă va fi de -2 grade C, iar cea minimă se va înregistra în jurul valorii de -5 grade C. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Aceleași condiții se vor menține și sâmbătă, 1 decembrie. Duminică, 2 decembrie, temperaturile vor crește ușor. Maxima va fi de aproximativ 2 grade C, iar minima, în jurul valorii de - 2 grade C. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

NU UITA SĂ-ȚI CUREȚI TROTUARUL! ALTFEL, TE ALEGI CU AMENDĂ!

Primăria Constanța face apel către cetățeni să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum şi a imobilelor aflate în construcţie. Conducătorii auto sunt rugați să evite oprirea sau staţionarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, pe care vântul puternic îi poate rupe, și să circule cu atenție sporită prin dreptul panourilor publicitare. Proprietarii imobilelor din municipiul Constanța sunt obligați să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului și să curețe zăpada depusă și gheața formată pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau unde își desfășoară activitatea, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării lor. Ignorarea respectivelor prevederi se sancționează, conform unei hotărâri a Consiliului Local Constanța, cu amendă de la 500 la 1.000 de lei. Constănțenii, agenții economici și asociațiile de proprietari pot semnala permanent orice problemă la următoarele numere de telefon:

Dispecerat Primăria Municipiului Constanța – 0241/550055

Dispecerat Serviciul Gestionare Spații Verzi –0241/488171

Dispecerat Direcţia Generală Poliția Locală – 0241/484205, sau pe WhatsApp, la numărul 0799606142

Dispecerat Serviciul Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă - 0799606189.