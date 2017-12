Ploaie de goluri în cele două serii

Rezultatele etapei a 12-a din Liga a IV-a la fotbal, prima din returul sezonului regulat: SERIA EST: CFR Constanţa - Portul Constanţa 2-0 (A. Avram 1, I. Ştefan 45); la juniori: 0-12; Victoria Cumpăna - Viitorul Pecineaga 0-5 (Enis Cogali 11, R. Doicaru 65, 69, Fl. Nan 80, I. Florea 83); la juniori: 0-2; CSO Ovidiu - Sparta Techirghiol 10-2 (I. Angelescu 10, I. Iancu 14, 75, Cl. Mitris 39, R. Dulan 48, 78, 81, I. Zelca 60, 83, Al. Andrici 74 - E. Curtmemet 27, E. Bîtu 90); la juniori: 1-10; CS Eforie - Vulturii Cazino Constanţa 1-1 (C. Mircea 22 - M. Vanghelici 86); la juniori: 3-7; CS Agigea - AS Cogealac 7-0 (Al. Paraschiv 10, 32, 65, 67, Al. Ceranoşteanu 30, L. Alexandru 52, D. Forminte 72); la juniori: 3-0. Aurora 23 August a stat. Clasament: 1. Pecineaga 28p (golaveraj 44-13); 2. Agigea 26p (50-14); 3. Ovidiu 21p (45-29).

SERIA VEST: CS Mihail Kogălniceanu - Carsium Hîrşova 9-2 (Şt. Olar 2, 24, C. Colciu 26, 36, 42, 45, 53, 61, 62 - D. Sterian 47, N. Nichita 82); la juniori: 3-0; CS Carvăn Lipniţa - CS Cernavodă 0-3 (V. Ciobanu 51, I. Memet 84, G. Stanciu 93); la juniori: 0-11; Perla Murfatlar - Tineretul Valea Dacilor 6-2 (C. Nae 43, C. Stanciuc 50, D. Piron 54, 81, 87, T. Bondrea 65 - L. Mincă 14, Fl. Bodilcu 88); la juniori: 8-2; CSŞ Medgidia - Recolta Nicolae Bălcescu 5-0 (R. Butnaru 40, D. Antip 43, P. Scîntee 55, N. Lavric 56, A. Sîrbu 85); la juniori: 6-0; Ştiinţa Poarta Albă - Danubius Rasova 3-2 (D. Florea 18, C. Miron 24, Ed. Iridon 69-autogol - S. Zgubea 52, 76); la juniori: 3-2. Gloria Băneasa a stat. Clasament: 1. Kogălniceanu 33p (golaveraj 58-12); 2. Murfatlar 23p (38-15); 3. Rasova 21p (29-19).