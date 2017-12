PNL vrea anularea alegerilor din 2 și 16 noiembrie

INTERESE Cerere fără precedent în politica românească. Președintele PNL, Klaus Iohannis, vine cu o solicitare, pe cât de aberantă, pe atât de lipsită de sens. Nici mai mult, nici mai puțin, neamțul dorește revocarea hotărârii care stabileşte data alegerilor prezidenţiale, chiar dacă până la scrutinul din noiembrie mai sunt două luni și jumătate. În scrisoarea adresată premierului Victor Ponta, liderul liberalilor spune că organizarea alegerilor în prima jumătate a lunii noiembrie îi aduce o vătămare gravă, în calitate de candidat, dar afectează şi interesul general al cetăţenilor. În primă fază, Klaus Iohannis a lansat ideea că alegerile ar trebui chiar amânate. Numai că, ulterior, în urma reacțiilor negative venite din partea politicienilor, neamțul a dat înapoi și a nuanțat cererea. Iohannis a explicat faptul că a contestat întregul pachet privind alegerile prezidenţiale atât Ordonanţa 45, cât şi Hotărârea Guvernului nr. 520, care stabileşte data scrutinului, deoarece premierul Victor Ponta și-ar crea un avantaj. De fapt, Iohannis este nemulțumit de faptul că Guvernul a introdus un articol din lege, prin care se creează posibilitatea de a se vota oriunde în ţară, în baza unei declaraţii pe propria răspundere, ceea ce încurajează votul multiplu. "Această ordonanţă este neconstituţională și trebuie anulată”, a arătat Iohannis. Pe de altă parte, Iohannis a spus că, dacă se anulează OUG 45 şi HG 520, nu înseamnă că Guvernul nu poate să vină cu altă hotărâre, una perfect legală, în baza vechii legislaţii şi să stabilească datele alegerilor pentru aceleaşi zile.

TEORII Cererea lui Iohannis de revocare a hotărârii care stabileşte data alegerilor prezidenţiale lasă loc de numeroase întrebări și suspiciuni. Cele mai multe voci din politică cred că în spatele intereselor liberalului se află nimeni altul decât Traian Băsescu. Iar dacă acestă relație e adevărată, ne determină să întrebăm: care sunt oare interesele care se ascund în spatele solicitării lui Iohannis și ce oare se ar putea să se întâmple în luna noiembrie? Una dintre teorii, dar și cea mai plauuzibilă, ar putea fi faptul că, odată amânate alegerile, lui Traian Băsescu i s-ar putea prelungi șederea la Cotroceni și, astfel, șeful statului ar beneficia cât mai mult de imunitatea, care l-a scăpat de numeroase probleme cu justiția. Legat de această idee, am putea crede că șeful statului dorește să scăpe de încă un dosar penal, care ar putea să se prescrie în perioada alegerilor prezidențiabile. La fel de bine, Băsescu ar putea să ceară, dacă mai rămâne la Cotroceni, grațierea unor persoane, poate eliberarea din arest a lui Marian Căpățână, implicat în scandalul Bercea Mondial - Mircea Băsescu. Iar lista de de avantaje pe care le-ar putea avea șeful statului ar putea continua. Cert este că, deși Iohannis dorește să-l mențină pe Băsescu cât mai mult la Cotroceni, mandatul șefului statului se va încheia, oficial, în 21 decembrie. Numai că, de câte ori Traian Băsescu a încălcat Constituția în cei 10 ani de mandat, ne-am putea trezi, dacă Ponta acceptă propunerea de amânare a alegerilor, că șeful statului va continua să fie chiriaș la Cotroceni.

Datele scrutinului, legale

Cererea de revocare a hotărârii care stabileşte data alegerilor prezidenţiale a stârnit suspiciuni în rândul politicienilor, în special a celor din actul guvernamental. Unul dintre cei care au reacționat în acest caz a fost vicepremierul Liviu Dragnea, care a declarat că, în opinia sa, Traian Băsescu nu a avut curaj să ceară în mod direct să fie ajutat să îşi termine mandatul în 21 - 22 decembrie şi a cerut-o prin omul lui, Iohannis. ”Încercăm să vedem care sunt motivaţiile adevărate, pentru că, pe fond, este o scrisoare neserioasă”, a arătat Dragnea. El a adăugat că hotărârea de Guvern prin care s-au stabilit datele alegerilor prezidențiale este legală. Chestionat cum comentează afirmaţiile lui Iohannis, care a invocat posibilitatea fraudării alegerilor, el a răspuns: ”Deci, dacă facem alegerile în 2 şi 16 noiembrie, în mintea lui Iohannis se pot frauda şi, dacă se fac în decembrie, nu se pot frauda...?” Acesta a subliniat că nu este corect și onest din partea Guvernului să oblige românii să meargă prin nămeţi, de exemplu, la alegeri. ”Să îi chemăm când, de Crăciun, la alegeri?”, a comentat Dragnea.

Băsescu, sforarul lui Iohannis?

Solicitarea lui Iohannis a fost comentată și de premierul Victor Ponta, care a spus că alegerile prezidenţiale sunt stabilite conform legii şi nu ştie de ce Iohannis a făcut o astfel de solicitare. Premierul a precizat că preşedintele PNL nu menţionează în solicitarea sa ”data amânării”. ”Se spune (în solicitarea lui Klaus Iohannhis - n.r.) să nu mai facem alegeri în noiembrie. Or legea privind alegerea preşedintelui României spune foarte clar: alegerile prezidenţiale se organizează în luna anterioară expirării mandatului. Mandatul lui Băsescu, printr-o coincidenţă a istoriei, ca şi mandatul tovarăşului Nicolae Ceauşescu, se termină în 22 decembrie, deci luna anterioară este noiembrie. Hotărârea de Guvern prin care am stabilit data de 2 şi 16 noiembrie este dată demult şi, dacă îmi aduc bine aminte, am anunţat aceste date, 2 şi 16 noiembrie, împreună cu candidatul de atunci al PNL, Antonescu”, a mai spus Victor Ponta. La rândul său deputatul PLR Grațiela Gavrilescu susține că ”aparițiile publice din ultima perioadă ale lui Iohannis arată că acesta preia temele de campanie folosite de Băsescu de-a lungul timpului. O paralelă între Iohannis și Băsescu a făcut-o și purtătorul de cuvânt al PSD, Dan Șova, care a afirmat că în spatele cererii liberalului se află șeful statului, în timp ce Ion Ghișe a punctat faptul că Iohannis dorește amânarea alegerilor pentru că nu este în stare să adune semnăturile necesare pentru a putea participa la alegerile prezidențiale.

Iohannis, prezidențiabilul ACL

După cum anunțam în edițiile anterioare, când citam surse liberale ce dezvăluiau o înțelegere deja încheiată, candidatul PDL și PNL la alegerile prezidențiale din toamnă este Klaus Iohannis. Anunțul a fost făcut, ieri, chiar de prezidențiabilul ACL, alături de primii doi oameni din PDL, președintele Vasile Blaga și prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu. Deși am aflat abia ieri prezidențiabilul ACL, jocurile au fost făcute încă de săptămâna trecută, când se mai știa și că lui Predoiu îi va reveni funcția de premier, în cazul în care Iohannis va ajunge președintele țării. De asemenea, reprezentanții ACL au mai stabilit că Vasile Blaga să fie șeful campaniei ACL. Anunțarea candidatului a fost amânată cu aproape o săptămână, după ce ambele partide (PNL și PDL - n.r.) au comandat câte un sondaj pentru a arăta care dintre cei doi candidați are șanse mai mari în cursa prezidențială. Din câte se pare, întârzierea anunțării candidatului ar fi fost generată de PDL, care a tărăgănat realizarea cercetării sociologice.