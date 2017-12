Poliţiştii împânzesc litoralul

MĂSURI DE SEZON. Mobilizare generală pe litoral! 230 de poliţişti din întreaga ţară, detaşaţi în staţiunile de la malul mării pentru sezonul estival, au sosit, ieri, la Constanţa. Astăzi, aceştia se vor afla la datorie. „Sunt mai puţini decât în vara anului trecut, când au fost câte 250 pe serie, pentru că şi posibilităţile financiare pe care le avem în acest moment sunt limitate. În plus, nu mai beneficiem de aportul elevilor de la Academia de Poliţie şi de la Şcoala de Agenţi „Vasile Lascăr”. Printre cei 230 de detaşaţi care ar urma să ajungă azi (n.r - ieri), până la orele 16.00, la Constanţa, se numără 139 de lucrători de la Ordine Publică, 21 de tehnicieni criminalişti, 25 de lucrători de Investigaţii Criminale şi 45 de agenţi de poliţie rutieră, dintre care 21 vor patrula pe motociclete”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, adjunctul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ). Oamenii legii spun că vor acorda o atenţie deosebită staţiunilor Mamaia, Costineşti şi Vama Veche. „Vom avea echipaje gata să intervină 24 de ore din 24, în cazul apelurilor recepţionate prin linia unică 112. Nu avem de gând să transformăm litoralul într-un stat poliţienesc, dar este foarte important să fim prezenţi peste tot şi să acţionăm atunci când este necesar”, a adăugat cms. şef Adrian Rapotan. Pentru a testa eficienţa dispozitivelor gândite pentru această vară, oamenii legii au luat ca zi de referinţă data de 1 august 2009. „În decurs de 24 de ore s-au primit nu mai puţin de 400 de solicitări prin linia 112 de pe întreg litoralul. Este un volum imens de muncă şi trebuie să fim pregătiţi”, a precizat cms. şef Rapotan.

TRAFIC MONITORIZAT DIN AER. Poliţia Rutieră va avea o vară extrem de agitată. Ca în fiecare an, oamenii legii se aşteaptă ca cele mai aglomerate şosele din judeţul Constanţa să fie Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia) şi Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă). Prezent, ieri, la Constanţa, cms. şef Lucian Diniţă a declarat: „Având în vedere experienţa din vara anului trecut, vom considera începutul de weekend noaptea de joi spre vineri. La fiecare sfârşit de săptămână vom suplimenta numărul efectivelor aflate în trafic pe şosele din judeţul Constanţa şi pe Autostrada Soarelui. Avem probleme cu valorile de trafic pe DN 22 C, la Cernavodă, unde traficul rutier se sugrumă. În cazul în care, pe acest segment de drum, se vor înregistra valori de trafic imposibil de preluat, pentru a evita blocajele vom devia circulaţia pe la Feteşti, adică pe drumul vechi. Probleme vor fi, probabil, şi în zona sensului giratoriu de la Medgidia”. Noutăţi vor exista şi în ceea ce priveşte „centura” staţiunii Eforie Nord. „Şoseaua are trei benzi de circulaţie, acum, după ce a fost lărgită. La începutul weekend-ului, pe două benzi se va circula spre staţiunile din sudul litoralului şi pe una singură, către Constanţa. La sfârşitul weekend-ului, adică duminică, când turiştii pleacă spre case, va fi invers: pe două benzi se va circula spre Constanţa şi pe una singură către staţiunile din sud”, a precizat cms. şef Adrian Rapotan. În plus, începând cu acest weekend, autostrada Constanţa - Bucureşti şi drumurile naţionale din judeţul nostru vor fi monitorizate cu ajutorul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI). Cms. şef Lucian Diniţă a adăugat: “La sfârşit de săptămână vor fi aduse aparate radar din ţară, în vederea monitorizării traficului rutier. În plus, se vor face razii, pentru consumul de alcool şi consumul de stupefiante. Vom solicita şi ajutorul reprezentanţilor Serviciului Judeţean de Ambulanţă pentru a fi cât mai eficienţi atunci când efectuăm aceste controale”.

SPRIJIN DE LA AUTORITĂŢILE LOCALE. Pentru că ministerul nu ar fi putut asigura în totalitate fondurile necesare detaşării celor 460 de poliţişti pe litoral în această vară, în ajutorul Poliţiei au venit autorităţile locale. “Beneficiem de sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, care ne pune la dispoziţie combustibil şi piese de schimb pentru autoturisme şi 11 costume de motociclist. De asemenea, mai multe primării din zona litoralului ne-au ajutat să asigurăm cazarea poliţiştilor detaşaţi”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan. Agenţii vor primi de la statul român o diurnă în valoare de 13 lei pe zi, în condiţiile în care au asigurată doar cazarea. “Vom încerca să găsim soluţii pentru ca agenţii de poliţie detaşaţi să-şi poată cumpăra mâncare la preţuri mai mici”, a mai spus Rapotan. Cei 230 de poliţişti care au sosit ieri pe litoral vor pleca acasă pe 31 iulie, următoarea serie de detaşaţi fiind programată să ajungă la Constanţa pe data de 1 august.