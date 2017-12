Polonia - 1.500 km de autostradă, România - 293 km

09:29:21 / 10 Ianuarie 2015

Nu hoția, ci prostia

Motivul pentru care fondurile europene nu au putut fi absorbite e prostia. Prostia celor care se ocupă de atragerea fondurilor, a celor care fac proiecte. Oamenii aceştia sunt pur şi simplu incompetenți. România nu a avut niciodată un grup mare de oameni pregătiți, care să pună bazele unei infrastructuri economice, urbane, industriale, umane, etc, a țării. Este motivul pentru care niciodată în decursul istoriei, România nu a depăşi stadiul de țară săracă. Structura rurală majoritară a populației, a împiedicat-o să vadă progresul, modernismul, cele care reprezintă avangarda prosperității economice. Baza rurală a populației României e problema, e cauza pentru care țara noastră are un număr mic de oameni bine pregătiți şi dispuşi să "tragă" oamenii din subordine spre nou, spre necunoscut... Deviza majorități este: "...cum a facut şi tata sau bunicul, aşa fac si eu." A se traduce "o ținem tot aşa, nu schimbăm nimic că-i mai uşor...". Şi aşa au trecut secole peste noi, timp în care alții dispuşi spre nou au progresat. Nu întâmplător Revoluția Industrială a apărut în Anglia, ăştia ştiau ce e dincolo de deal de 1.000 de ani, timp in care au aflat si ce e dincolo de... orizont.