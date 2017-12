Polonia și SUA desfășoară exerciții comune de apărare aeriană în apropiere de Varșovia

Armata SUA din Europa a desfășurat o baterie de rachete de apărare Patriot în apropiere de Varșovia, ca parte a unor exerciții comune cu Polonia menite a oferi noi asigurări în contextul conflictului din statul vecin Ucraina, relatează Reuters. Stat membru al NATO din 1999, Polonia nu are propriul sistem de protecție împotriva rachetelor balistice și urmează să ia în următoarele săptămâni o decizie privind furnizorul sistemului său de apărare cu rachete de rază medie de acțiune. "Am fost întotdeauna prieteni și suntem aliați de 16 ani", a declarat sâmbătă ministrul polonez al apărării, Tomasz Siemoniak, într-o conferință de presă comună cu ambasadorul american, Stephen Mull. "În tot acest timp, am fost întotdeauna de partea SUA. Când noi am avut nevoie, SUA au fost ferm de partea noastră", a spus Siemoniak. Forțele americane din Europa au precizat anterior în cursul săptămânii că obiectul acestor exerciții ce vor dura o săptămână este "să ofere noi asigurări aliaților, să demonstreze libertatea de mișcare și să descurajeze orice agresiune regională asupra flancului estic al NATO". Bateria de rachete Patriot, produse de compania americană Raytheon, a ajuns în Polonia împreună cu 100 de militari americani și aproximativ 30 de vehicule. Sistemul de rachete sol-aer a fost desfășurat la baza militară de la Sochaczew, un oraș la circa 50 km de Varșovia. Siemoniak a spus că este un lucru firesc ca Polonia să se antreneze cu aliații săi pentru apărarea orașului. "Suntem aici pentru a le arăta aliaților noștri polonezi că garanțiile de securitate ale SUA pentru Polonia, ca parte a NATO, nu înseamnă doar vorbe", a declarat, la rândul său, ambasadorul american la Varșovia. Exercițiile survin în contextul informațiilor din media ruse conform cărora Rusia a desfășurat rachete balistice Iskander în enclava sa Kaliningrad din vecinătatea Poloniei ca parte a exercițiilor de la începutul săptămânii.