Ponta, despre discuția cu Băsescu: „Când te bagi în cocină, te mănâncă porcii“

SUNT BANI Reducerea CAS este acoperită din creşterea accizei, taxa pe construcţii speciale şi încasările suplimentare (inclusiv datorită noii Legi a insolvenţei), dar economia nu are nevoie doar de contabilitate, ci şi de un pic de minte, „care uneori lipseşte la cel mai înalt nivel“, a declarat ieri premierul Victor Ponta. „Ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, mă întreba dacă preşedintele ştie că acea reducere a deficitului, faimosul MTO pe care l-a învăţat toată lumea aşa, deodată, este trecută şi în Legea bugetului de stat, şi în Strategia fiscal-bugetară. Ceea ce românii nu ştiu este că Băsescu a luat o decizie criminală, antiromânească - Polonia şi Ungaria ajung la aceleaşi ţinte de deficit structural în 2018, nu în 2015, Franţa, Italia, Portugalia, toţi ceilalţi, în 2017; președintele a vrut 2015, ca „după noi, potopul”. Strict ca sustenabilitate a reducerii CAS - m-am uitat încă o dată pe toate datele. Avem încasări suplimentare de 2,6 miliarde lei din creşterea accizei, de 1,5 miliarde din taxa pe construcţii speciale şi, am verificat, trei miliarde lei în plus la venituri curente“, a spus premierul. El a amintit și de veniturile care ar urma să fie atrase în baza noii Legi a insolvenţei, statul având de recuperat 41 miliarde lei de la firme în incapacitate de plată, dar şi de încasările suplimentare care vor veni datorită reorganizării ANAF. „Dacă nu facem acum reducerea CAS, cu creştere economică, încasări suplimentare şi venituri certe, înseamnă că nu o să mai putem să o facem niciodată“, a mai punctat premierul.

GREȘEALĂ Referitor la „consultarea“ cu Traian Băsescu, Ponta a spus că greșit mergând acolo: „Eu am gândit că între instituţii trebuie să existe respect, dar m-am învăţat: când te bagi în cocină, te mănâncă porcii! Oricum, în decembrie, va trebui restabilit prestigiul instituției prezidențiale“. „România este o ţară în care EBA şi Udrea se pricep mai bine la economie decât cei de la Harvard“, a adăugat, pe un ton ironic, Ponta. El a subliniat că, în mod evident, CAS vor scădea cu 5 puncte procentuale la 1 octombrie sau, în cel mai rău caz, la 1 ianuarie 2015, dacă Băsescu atacă proiectul la Curtea Constituțională.