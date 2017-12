Portretul psihologic al prezidenţiabilului

În cadrul unei emisiuni televizate la Realitatea TV, pshihologul Tudose Florin a făcut portretul pshihologic al prezidențiabililor români. Cu privire la Klaus Iohannis, verdictul pshihologului a fost unul extrem de dur: ”Ori vorbește, ori pierde. Trebuie să vorbească ca noi. Este o personalitate masivă, inertă. Cugetă mult, tace ca primarul. De ce are nevoie să citească de pe prompter dacă Iohannis chiar crede în ceea ce spune (n.r.: referindu-se la dorințele prezidențiabilului ACL care prevăd lipsa scandalului și spectacolului politic.)” Referitor la iminentul prezidențiabil al PMP și anume Elena Udrea, acesta a precizat că ”Udrea seamănă cu Putin. Putin este cel care sare cu parașuta, merge cu motocicleta. Udrea greșește că se declară urmașul lui Băsescu. Elena Udrea e singurul care îl poate bate pe Victor Ponta pentru că este ca el, doar că ceva mai autentică: dacă zice că sare cu parașuta, sare.” Despre Victor Ponta, pshihologul a precizat că este ”un candidat lipsit de autenticitate. Oamenilor nu le inspira încredere lipsa de autenticitate. Trăiește într-o realitate a dorințelor.” Cât despre candidatul independent Monica Macovei, ”așa rujata, machiată nu are șanse. Nu e autentică. Ar toate șansele dacă renunță la această imagine pe care o abordează în acest moment. Monica Macovei de fier are șanse, ar ieși lumea să o voteze, dar nu ar ieși să o voteze pe o Monica Macovei de catifea, îmbunătățită.”