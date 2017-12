Portul „Bucureşti” poate redeveni Portul Constanţa

PROIECT LEGISLATIV Parlamentarii PSD de Constanţa Alexandru Mazăre, Eduard Martin, Manuela Mitrea şi Nicolae Moga au depus la sfârşitul săptămânii trecute, la Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, proiectul de lege privind trecerea majorităţii acţiunilor Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CN APMC) de la Ministrului Transporturilor la autorităţile locale. Este proiectul de lege despre care vorbea primarul Radu Mazăre în urmă cu două săptămâni, când sublinia că Primăria Constanţa poate finanţa, cu banii obţinuţi din dividendele din Port, cele mai importante proiecte ale municipalităţii. De fapt, dacă stăm bine şi ne gândim, este vorba despre adevărata descentralizare, de care până acum pedeliştii doar au vorbit. Duminică, trei dintre cei patru iniţiatori ai proiectului de lege au oferit mai multe detalii despre ceea ce urmăreşte această iniţiativă legislativă. „Legea pe am depus-o spre adoptare la Parlamentul României are un text relativ simplu. În text se arată că se transferă acţiuni de la Ministerul Transporturilor către mai multe unităţi administrativ teritoriale din judeţul Constanţa. Dacă Legea va fi aprobată de Parlament în forma propusă de noi, structura finală a acţionariatului în Portul Constanţa va fi următoarea: 51% din acţiuni vor fi deţinute de către Consiliul Local Constanţa, 20% de Fondul Proprietatea, 15% de Consiliul Judeţean Constanţa, 5% de Ministerul Transporturilor, 4% de Consiliul Local Agigea, 3% de Consiliul Local Năvodari şi 2% de Consiliul Local Mangalia”, a declarat deputatul Eduard Martin. El a precizat că, din cele 60% din acţiuni deţinute de Ministerul Transporturilor în acest moment, instituţia centrală va rămâne cu 5%, pentru că o lege din 2005 prevede obligativitatea reţinerii acestor acţiuni în portofoliul Ministerului pentru o eventuală listare pe bursă.

CALEA SPRE ADOPTARE Proiectul de lege va intra mai întâi în dezbaterea senatorilor, urmând ca apoi să ajungă pe masa deputaţilor, Camera Deputaţilor fiind for decizional. Senatorul PSD Alexandru Mazăre a declarat că proiectul a fost depus acum pentru că există voinţa şi conjunctura politică favorabile adoptării. „Mă aştept să aibă acelaşi parcurs ca şi legea din 2008, prin care am adus 20% din acţiuni la Consiliul Local Constanţa. Sunt convins că, după alegeri, cu un guvern USL, va întruni majoritatea de care avem nevoie pentru a trece de Parlament. Va veni apoi la semnare la preşedintele Traian Băsescu, inevitabil va respinge proiectul de lege pe aceleaşi argumente ca în 2008, apoi la reexaminarea legii vom întruni iarăşi majoritate în Parlament, iar proiectul legislativ va deveni lege. Procesul legislativ poate dura între nouă luni şi un an. Este o decizie politică pe care premierul Ponta şi guvernul USL şi-o asumă”, a declarat Alexandru Mazăre. Deputatul PSD Manuela Mitrea consideră că autorităţile locale sunt cele care ştiu cel mai bine nevoile comunităţii şi care pot administra Portul mult mai bine decât au făcut-o portocaliii până acum. În expunerea de motive anexată proiectului de lege, iniţiatorii au oferit numeroase exemple europene în ceea ce priveşte administrarea porturilor. Iniţiatorii spun că porturi precum Anvers, Hamburg şi Lisabona aparţin în totalitate administraţiei locale, în timp ce Rotterdam aparţine 70% municipalităţii şi 30% statului olandez. În ceea ce priveşte veniturile pe care le vor obţine autorităţile locale, acestea pot varia de la 200.000 la şase milioane de euro, anual, în funcţie de numărul de acţiuni pe care le deţine fiecare. Banii obţinuţi vor putea fi folosiţi în diversele proiecte pe care le au autorităţile locale.