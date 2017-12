Pregătiri pentru lucrări de asfaltare

Primăria municipiului Constanţa, prin SCIL Confort Urban SRL, va continua în acest an programul de asfaltare a străzilor şi trotuarelor din oraş. “Având în vedere problemele bugetare, am fost nevoiţi să revizuim programul de asfaltare. Aşa cum a spus şi primarul Radu Mazăre, acest program nu va fi afectat de dificultăţile financiare, cel puţin cel de asfaltare a şoselelor. Vor apărea mici modificări în ceea ce priveşte asfaltarea trotuarelor. În primul rând, dorim să creăm mai multe locuri de parcare în oraş, care se vor realiza prin reducerea dimensiunilor trotuarelor”, a declarat directorul executiv al SCIL Confort Urban SRL, Claudiu Rădulescu. El a precizat că prin lucrările care vor fi demarate imediat ce vremea va permite se vor crea mai multe locuri de parcare în zonele centrale ale oraşului. “Aceste parcări pe care le vom face sunt în plus faţă de proiectele municipalităţii în ceea ce priveşte parcările supraetajate. Eu cred că vom reuşi să rezolvăm problema parcărilor, bineînţeles, nu în totalitate”, a spus Rădulescu. Directorul de la Confort Urban a mai afirmat că se vor continua şi asfaltările parcărilor dintre blocuri. “Asociaţiile de locatari sau proprietari ne pot solicita asfaltarea parcărilor dintre blocuri, urmând ca, în limita posibilităţilor, să răspundem acestor solicitări”, a spus Rădulescu. Acesta a afirmat că, pentru anul acesta, cea mai mare lucrare va fi cea din zona CET, acolo unde se va reabilita bulevardul Aurel Vlaicu. “Lucrările de pe Aurel Vlaicu vor deranja mulţi din locuitorii zonei, însă trebuie să înţeleagă acest lucru. Acolo vor fi lucrări de mare anvergură, pentru că, practic, bulevardul va fi făcut de la zero. Vom scoate mai întâi şinele de tramvai, apoi vom decoperta până la pământ, pentru a face fundaţia şoselei, care, în prezent, nu există. Va fi o lucrare de durată”, a mai spus Rădulescu.