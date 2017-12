Prematuritatea, responsabilă pentru decesele neonatale

Prematuritatea şi complicaţiile acesteia reprezintă cauzele a peste jumătate dintre decesele neonatale, în România înregistrându-se anual 20.000 de copii născuţi prematur sau cu greutate mică la naştere, potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Române de Neonatologie (ARN). Potrivit datelor ARN, în 2009, dintre cei 222.388 copii născuţi, 17.383 au avut sub 2,5 kilograme, iar 10.635 de copii au venit pe lume înainte de 36 de săptămâni. “Se estimează că rata de prematuritate în România este de aproximativ 9%. În general, România are un indicator de prematuritate mai mare faţă de multe ţări ale UE. În acelaşi timp, procentajul copiilor născuţi înainte de 28 de săptămâni şi având sub 1.000 grame este de aproximativ 1 - 1,5% din totalul nou-născuţilor vii. Cifrele sunt variabile în funcţie de zonele geografice”, spune preşedintele Asociaţiei Române de Neonatologie dr. Silvia Stoicescu. Preşedintele Asociaţiei spune că regiuni cu o rată mai mare de prematuritate sunt Moldova şi Muntenia. Printre cauzele prematurităţii se numără factorii socio-economici, responsabili de instruirea redusă a mamei, nedispensarizarea sarcinii şi condiţiile de viaţă precare, dar şi patologia maternă (boli preexistente sarcinii, concomitente sarcinii, sarcina multiplă sau nespaţierea sarcinilor cu intervale mici între ele şi lipsa unei igiene sexuale adecvate). Complicaţiile determinate de prematuritate sunt cauzate de sindromul de detresă respiratorie (produs de imaturitatea pulmonară). Printre complicaţiile pe termen scurt determinate de detresa respiratorie se numără hemoragia pulmonară şi cerebrală, enterocolita ulceronecrotică şi displazia bronhopulmonară. Potrivit medicilor, îngrijirea unui copil prematur, care înseamnă realizarea unei tranziţii cât mai puţin agresive între condiţiile intrauterine şi mediul exterior, costă în jur de 1.000 de euro pe zi. Reamintim că, la jumătatea lunii iunie, secţiile de neonatologie ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa s-au confruntat cu o avalanşă de naşteri premature, astfel că secţiile au fost supraaglomerate. Şeful Maternităţii SCJU, prof. univ. dr. Vlad Tica, declara că sunt perioade şi perioade, între 10 şi 17 iunie s-a putut vorbi despre un număr mult prea mare de cazuri de naşteri cu bebeluşi prematuri.