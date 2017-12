Premieră în ultimii ani: o stațiune din sudul litoralului urcă pe locul 2

Toată România este la mare în aceste zile, așa că în stațiunile de pe litoral cu greu se mai poate găsi o cameră de hotel liberă. În Mamaia, toate hotelurile sunt deja ocupate, iar singura șansă pentru cei care nu au rezervare rămâne să apeleze la particularii de pe marginea drumului. Este primul weekend din această vară când se întâmplă asta. Camere libere mai aveţi şanse să găsiţi doar în staţiunile din sudul litoralului, unde gradul de ocupare se apropie de 80%. Per total, vânzările de pachete turistice pe litoralul românesc prezintă în prima parte a sezonului o creștere de aproximativ 50% comparativ cu anul trecut, cele mai căutate hoteluri fiind cele de trei și patru stele. Din informațiile transmise de către tour-operatori, vânzările pe litoralul românesc prezintă o creștere de aproximativ 50% față de anul trecut. Se estimează un bilanț general total cu o creștere de circa 30% la finalul sezonului, față de ultimii opt ani. Este pentru prima oară în ultimii ani când o stațiune din sudul litoralului urcă pe locul al doilea, după Mamaia, în topul preferințelor de vacanță pe litoral, devansând Eforie. ”Vorbim despre Venus, ca urmare a investițiilor dezvoltării pe segmentul hotelier de 4 - 5 stele, pe all inclusive. Per total, se vând cel mai bine hotelurile de 3 și 4 stele. A scăzut cererea pe 2 stele. Extrem de important este faptul că aproape 40% dintre turiști și-au rezervat vacanța la mare încă din toamna și iarna trecută, când noi am dat startul programului Înscrieri Timpurii”, a spus președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. La rândul lui, Alin Burcea susține că litoralul se dezvoltă într-un mod constant, iar sudul litoralului vine cu pași repezi din urmă. ”Noi avem vânzări mari peste tot. În Mamaia se vinde orice, cel mai prost hotel din Mamaia se vinde. Nu poate tot litoralul să fie la fel. Cunoaștem deja că sudul, în momentul de față, se adresează familiilor, Eforie este recunoscută pentru tratamentele balneare, iar Mamaia atât pentru familii, relaxare, dar în mod cert este în topul preferințelor iubitorilor de distracție, entertainment”, spune și președintele ANAT, care precizează și că ar fi de folos o implicare reală a Ministerului Turismului.