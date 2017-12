Atentate cu bomba şi arme de foc, o porecla de interlop -Drăcuşorul-, un trecut de mafiot care strângea "protecţia" şi o vastă reţea de afaceri, toate acestea apar într-un dosar secret despre viaţa actualului lider al Crimeii, Serghei Aksionov, obţinut de publicaţia germană Der Spiegel. "Venit din surse credibile, dosarul e de fapt o biografie bine documentată, în limba rusă, despre cel care a ajuns să stea lângă preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, în momentul în care acesta anunţa, în faţa elitei politice a Rusiei, anexarea peninsulei Crimeea", arată Der Spiegel. ÎIn dosar, apar informaţii despre afacerile sale cu arme derulate cu un mafiot tătar şi despre apartamentul său păzit de gărzi care au ordinul strict sa nu deschidă uşa nimănui. Din trecutul lui transpare o calitate certă a lui Aksionov: este indestructibil. În ianuarie 1996, automobilul sau Volvo a nimerit într-o ambuscadă organizată de aşa-numitul Sindicat Grecesc şi alte clanuri rivale. Aksionov a fost rănit, dar a supravieţuit. La acea vreme, Aksionov era socotit un om foarte puternic. Era un "brigadier", adică un interlop care colecta sumele pentru "protecţie", îşi aminteşte Ilmi Umerov, primarul din oraşul Bahcisaray, din Crimeea. Ulterior, mafia ruso-ucraineană l-a numit pe Aksionov director al unor companii controlate de ea. Acum, fostul "brigadier" neagă că ar fi avut vreodată de-a face cu crima organizată. În 2001, poliţia a reuşit să dezamorseze un dispozitiv exploziv care fusese amplasat de rivali din lumea interlopă pe acoperisul casei in care locuia Aksionov. In 2006, un adversar al lui Aksionov a angajat un ucigaş profesionist, un membru al serviciilor secrete ucrainene, pentru a-l asasina, dar care a fost până la urmă identificat la timp si arestat de un procuror care lucra pentru Aksionov. Dosarul lui Aksionov arata si detalii despre vastul imperiu de afaceri construit de noul lider al Crimeii. Există nouă pagini de nume, adrese şi coduri comerciale ale firmelor sale. Unele sunt inregistrate pe numele sotiei sale, altele pe numele soacrei. Multe dintre adresele companiilor sunt ale unor căsuţe postale, iar firmele functioneaza de fapt in altă parte. În dosar se observă că reţeaua de companii a lui Aksionov include mai multe firme de imobiliare, o fabrică de sticlă, o firmă de construcţii, un ziar şi un portal online cu sediul în Simferopol. Una dintre afacerile care îi sunt atribuite în acest dosar e un bar, unul care sugerează un anume grad de autoironie. Se numeste Alcatraz.