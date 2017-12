Premierul Sorin Grindeanu nu mai are sprijin politic de la PSD

PSD a decis! S-a votat retragerea sprijinului politic pentru Sorin Grindeanu! Premierul a declarat în cadrul CExN al PSD că-şi va da demisia din funcţie dacă are garanţia că preşedintele Klaus Iohannis numeşte tot un prim-ministru din Partidul Social Democrat, au precizat surse social-democrate. Sursele citate precizează că decizia de a-i fi retras sprijinul politic a fost luată cu 68 de voturi. Aceleași surse menționează că CExN al PSD a votat și excluderea din partid a celor care ar accepta să facă parte din cabinetul Grindeanu dacă actualul premier ar veni cu o propunere în acest sens. De asemenea, sursele amintite au afirmat că joi va avea loc o nouă ședință a CExN al PSD pentru nominalizarea unui nou premier.

La plecarea de la Parlament, Grindeanu a spus că va face declaraţii la Guvern. Potrivit unor surse politice, Sorin Grindeanu a spus că va demisiona cu o singură condiție: va renunța la funcția sa dacă președintele Iohannis va desemna noul premier din interiorul PSD.

GRINDEANU I-A CERUT DEMISIA LUI LIVIU DRAGNEA

Sorin Grindeanu i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea, pentru faptul că liderul PSD a cerut demisia guvernului. Premierul a spus că şi Liviu Dragnea ar trebui să demisioneze de la şefia partidului şi să-şi asume activitatea Guvernului, în condiţiile în care anumiţi miniştri din actualul Executiv au fost numiţi la propunerea sa.

Analistul politic Radu Tudor a declarat, miercuri, că eliminarea lui Sorin Grindeanu din funcție și, posibil, din partid ascunde, de fapt, ”alte mecanisme”, mai ales că PSD „ne vorbește de performanțe, dar vrea să schimbe cabinetul actual“. Întrebat ce șanse crede că mai sunt pentru Grindeanu, Radu Tudor a răspuns: ”doar dacă își asumă o poziție foarte demnă, curajoasă și dacă va cere colegilor să nu accepte ideea demisiile în bloc. Nici o voce importantă din PSD nu i-a venit în ajutor lui Grindeanu“.

SORIN GRINDEANU: NU ÎMI DAU DEMISIA! ACEST GUVERN E GUVERNUL ROMÂNIEI, NU E GUVERNUL CEx

Premierul Sorin Grindeanu a anunțat miercuri seară, la Palatul Victoria, că nu își dă demisia. „Acest Guvern e Guvernul României, nu e Guvernul CEx-ului. Îmi voi da demisia atunci când președintele Iohannis, după consultări cu partidele, va numi un premier de la PSD”, a spus Grindeanu. „Nu mă agăț de acest scaun. Îmi dau demisia, dar în aceste condiții”, a punctat el.

„SPER CA ACEASTĂ CRIZĂ SĂ SE ÎNCHEIE CÂT MAI RAPID“

„Am văzut vreo 390 de măsuri care trebuiau făcute în primul semestru al anului. Dar totodată sunt de vină că nu sunt îndeplinite măsuri cu termen de finalizare 2018. Vă rog să studiați. Vă citesc o măsură care, în analiza domnului Vâlcov, e nerealizată: dezvoltarea relațiilor economice cu federația Rusă. Eu știu că suntem încă țară membră UE și trebuie să respectăm sancțiunile UE. Poate că domnul Vâlcov și ceilalți știu altceva. Și de-asta trebuie să plec, probabil”.

„NU MI-AM DORIT DELOC SĂ AJUNGEM LA ACEST MOMENT FOARTE GREU PENTRU PSD ȘI ROMÂNIA“

Premierul Sorin Grindeanu a declarat că i-a propus lui Liviu Dragnea să-și asume împreună acest presupus eşec. „I-am propus domnului Dragnea să ne asumăm împreună acest presupus eşec şi atunci să demisionăm împreună”, a declarat Grindeanu. El s-a întrebat ce s-a schimbat din data de 19 mai, când Liviu Dragnea se declara mulţumit de activitatea Guvernului. Grindeanu: „Pe 19 mai, acum o lună, domnul Dragnea spunea așa: Mă mulțumesc toate ministerele ca cetățean și președinte de partid. Repet: acum o lună. Ce s-a schimbat între timp? Chiar nu am reușit să aflu în ședința CEx”. După ce a prezentat câteva realizări ale Guvernului, Sorin Grindeanu a vorbit despre evaluarea guvernului, a miniștrilor și a sa. „Am tot auzit pe surse de o evaluare a guvernului, a miniștrilor și a mea. Am participat la întâlniri cu președintele partidului, cu colegi. Eu, ca premier, am văzut pentru prima dată această evaluare în această seară. Dacă vi se pare că e o metodă corectă, mie nu”, a spus premierul. Premierul a mulțumit miercuri seară tuturor românilor pentru susținere. „Le mulțumesc primarilor și membrilor PSD care m-au susținut, și românilor fără legătura cu politica care mi-au trimis mesaje pe Facebook. Sunt în acest partid de 21 de ani. Colegii mei care mă cunosc foarte bine știu că de multe ori le spuneam că PSD nu este partidul nimănui, nici al lui Dragnea, al lui Stănescu, Bădalau și alții. Forța acestui partid a stat și stă în sutele de mii de membri care ne-au dus spre victorie”, a spus Grindeanu, în debutul declarației de presă de la Palatul Victoria.

NU ȘTIAM CĂ GUVERNUL ACESTA E UNUL DE TRANZIȚIE, POATE OLGUȚA VASILESCU ERA INFORMATĂ MAI BINE

Premierul a declarat, miercuri seară, că nu știa că Guvernul în funcție este unul "de tranziție", așa cum a susținut colega sa de Cabinet, Olguța Vasilescu, în cadrul CEx, adăugând că, probabil, aceasta era "mai bine informată". "Nu. Și eu am auzit, eram în sală când doamna Olguța Vasilescu a făcut această declarație, cum că toată lumea știa că acest guvern pe care îl conduc e un guvern de tranziție. Eu n-am știut acest lucru: punem guvern din cinci în cinci luni sau din șase în șase luni. Sincer, m-a mirat și pe mine, dar, probabil, doamna Lia Olguța Vasilescu avea informațiile și era informată mai bine și știa că după cinci luni o să vină un raport de evaluare făcut de domnul Vâlcov și o să ne spună ce ne-a spus", a declarat Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria.

„Vreau să le transmit multora din colegii din CEx că îmi pare rău că au trecut prin această experiență neplăcută, care nu e prima”.