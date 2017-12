Premise pentru refacerea Alianţei DA

15:22:26 / 07 Aprilie 2014

Teroarea antenelor penale

"Ponta, la Antena 3: Vreau să-l dăm jos pe Băsescu şi să guvernăm bine ţara"(adica s-o jacmanesca Ponta si cu baronii lui..!)..De vreo 10 ani se chinuie mafiotii astai sa-l dea jos pe Basescu, da' uite ca pana la urma "dictatorul" le-a tras-o in freza penalilor si i-a bagat in bulau, acolo unde e locul tuturor derbedeilor, golanilor si escrocilor neo-bolsevici ai PSD-lui..!