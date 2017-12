Prezentare de Liga Campionilor la CVM Tomis

Aseară, la Melody Grand Ballroom din staţiunea Mamaia, a avut loc prezentarea oficială a lotului de jucători cu care Club Volei Municipal Tomis Constanţa va aborda sezonul 2012-2013. O ceremonie care a devenit tradiţie pentru echipa de volei masculin a oraşului nostru şi la care au participat - alături de jucători, antrenori şi staff-ul administrativ al clubului - reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai structurilor sportive din judeţ, invitaţi şi familiile jucătorilor. De asemenea, în sală au fost prezenţi şi oaspeţii de la Cupa Mării Negre 2012, tradiţionalul turneu care debutează astăzi în Sala Sporturilor: echipele VfB Friedrichshafen, Istanbul BBSK şi BCC-NEP Castellana Grotte.

Club ambiţios, care mereu a vizat marea perfomanţă, CVM Tomis va sărbători anul acesta 10 ani de la înfiinţare cu prima participare din istorie în Liga Campionilor, cea mai importantă competiţie europeană inter-cluburi. Obiectivele grupării de pe Litoral pentru sezonul 2012-2013 sunt câştigarea titlului naţional şi a Cupei României, depăşirea fazei grupelor în Liga Campionilor, accederea în Challenge Round-ul Cupei CEV şi câştigarea Cupei CEV. De asemenea, câştigarea titlurilor naţionale la juniori, cadeţi şi speranţe reprezintă obiectivele Centrului de copii şi juniori al Tomisului.

SHOW DE ZILE MARI. După un spectaculos show cu lasere şi un filmuleţ care a evocat performanţele obţinute în aceşti 10 ani de CVM Tomis, a urmat prezentarea fiecărui jucător în parte din lotul cu care echipa constănţeană va începe sezonul următor, a staff-ului tehnic şi a staff-ului administrativ. Prin redactorul-şef Alina Cristea, cotidianul Telegraf, care este unul dintre sponsorii echipei, i-a oferit o plachetă specială directorului executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr, „omul care a salvat de la desfiinţare voleiul masculin constănţean şi care a avut nebunia de a nu lăsa să dispară echipa de seniori în urmă cu zece ani”. La rândul său, Cadâr a oferit şi el câteva diplome, „în semn de mulţumire pentru cei care au fost alături de noi în aceşti ani”, lui Radu Mazăre (primarul municipiului Constanţa), Nicuşor Constantinescu (preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa), Sorin Strutinsky (preşedintele CVM Tomis), Eduard Martin (vicepreşedintele CVM Tomis), Elena Frîncu şi Valentin Iancu („primul căpitan al echipei în noua eră”). „Vă mulţumesc, dar vreau să precizez că nu a fost numai efortul meu la realizările din aceşti zece ani, ci efortul tuturor, al locuitorilor Constanţei şi al sponsorilor clubului”, a declarat Serhan Cadâr.

De la sărbătorirea celor zece ani de activitate a clubului nu putea lipsi tradiţionalul tort, care aseară a fost unul personalizat, inscripţionat cu „La Mulţi Ani!”, „10 ani” şi sigla clubului. Tortul a fost tăiat, simbolic, de preşedintele Sorin Strutinsky, antrenorul principal Radovan Gacic şi jucătorul Dan Borota, ultimul fiind desemnat ieri ca noul căpitan al echipei. „Mă bucur să văd atâta lume aici, la sărbătorirea unui club de tradiţie în voleiul românesc. Începem un nou sezon, care sperăm să fie mai bun decât cel precedent. Mulţumim sponsorilor, familiilor, antrenorilor şi promitem că vom face tot ce ne stă în puteri ca să îndeplinim obiectivele clubului”, a spus Borota. Ca orice club care se respectă, CVM Tomis va avea din acest sezon majorete, dar şi... mascote! Este vorba despre motanul Muschetar şi răţoiul Marinar, prezentaţi şi ei în premieră la Melody.

DOAR CU GÂNDUL LA PERFORMANŢĂ. „Sunt mândru că reuşim să facem performanţă în toate domeniile şi că Sorin Strutinsky, prietenul meu şi sufletul acestui club de volei, l-a dus la nişte cote înalte, aşa cum oraşul nostru n-a mai avut. Îi mulţumesc pentru asta şi pentru că a fost extrem de consecvent şi încăpăţânat, reuşind să ţină echipa de volei pe linia de plutire la standardele cele mai înalte”, a declarat Radu Mazăre. „Munca depusă în atâţia ani şi punctajul acumulat după rezultatele din Cupele Europene şi-au spus cuvântul, astfel că am obţinut wild-card pentru Liga Campionilor. Noi cerem de cinci ani să ajungem acolo, dar abia acum am reuşit, după ce a crescut numărul de echipe acceptate la start. În campionat nu am nicio emoţie: echipa este foarte bună, jucătorii sunt experimentaţi şi motivaţi”, a afirmat Sorin Strutinsky.

Lotul echipei CVM Tomis Constanţa pentru sezonul 2012-2013

1. Javier GONZALEZ (CUB) coordonator (1,92 m, 29 ani)

3. Răzvan TĂNĂSESCU (ROU) libero (1,85 m, 33 ani)

4. Vladislav IVANOV (BUL) libero (1,88 m, 25 ani)

5. Sergiu STANCU (ROU) centru (2,04 m, 30 ani)

6. Milos TERZIC (SRB) extremă (2,02 m, 25 ani)

7. Mladen BOJOVIC (SRB) centru (2,01 m, 26 ani)

8. Marko BOJIC (MNE) extremă (2,01 m, 23 ani)

10. Marin LESCOV (MLD) coordonator (1,90 m, 22 ani)

11. Andrei SPÎNU (ROU) centru (2,10 m, 25 ani)

12. Dan BOROTA (ROU) extremă (1,93 m, 28 ani)

13. Mihai TARŢA (ROU) universal (2,02 m, 17 ani)

14. Igor MERKUSHEV (UKR) extremă (1,93 m, 28 ani)

15. Adrian ACIOBĂNIŢEI (ROU) extremă (1,92 m, 15 ani)

16. Olli-Pekka OJANSIVU (FIN) universal (1,97 m, 24 ani)

17. Alexandru ZAHAR (ROU) extremă (2,02 m, 18 ani)

18. Andrei LAZA (ROU) centru (1,96 m, 24 ani)

Antrenor principal: Radovan GACIC (SLO)

Antrenor secund: Erkan TOGAN (TUR)

Fizioterapeut: Alexandru NEGRARU

Preparator fizic: Marko KALC (ITA)

Statisticieni: Radu BEGAN şi Marius POP

Manager: Bulent CADÂR

Director executiv: Serhan CADÂR

Vicepreşedinte: Eduard MARTIN

Preşedinte: Sorin Gabriel STRUTINSKY