Prima hartă 3 D a calotei de gheață din Groenlanda

Prima hartă 3 D a calotei glaciare din Groenlanda, oferind informații detaliate despre vârsta și structura diferitelor straturi de gheață, a fost elaborată cu ajutorul datelor furnizate de Agenția spațială americană (NASA), conform paginii de internet a acestei instituții americane. Realizarea a fost posibilă prin coroborarea unor informații anterioare cu cele obținute cu un radar special în cadrul operațiunii IceBridge a NASA, care a efectuat peste o sută de zboruri în acest scop. 'Acest nou și uriaș volum de date arată cum au evoluat straturile de gheață și care este situația astăzi', a explicat principalul autor al studiului, Joe MacGregor, specialist în domeniul studierii gheții la The University of Texas din Austin. Calota glaciară din Groenlanda este a doua ca mărime din lume, după cea din Antarctida, iar topirea ei ar duce la o ridicare a nivelului oceanului planetar cu aproximativ 6 metri. Stratul de gheață a scăzut în ultimii 20 de ani și încălzirea globală va accentua acest fenomen. De aceea, oamenii de știință analizează straturile de gheață din diferite perioade din trecut pentru a înțelege mai bine eventuale transformări din viitor și a face estimări legate de influența pe care acestea ar putea să o aibă asupra nivelului apei mărilor și oceanelor. ”Înainte de acest studiu, un model bun al straturilor de gheață era acela care prezenta corect viteza de modificare a grosimii și suprafeței lor. Acum, vom putea pentru a cunoaște corect istoria lor, lucru foarte important întrucât straturile de gheață au amintiri foarte îndepărtate”, a subliniat Joe MacGregor. Acest studiu a fost publicat online la 16 ianuarie 2015 în revista ”Journal of Geophysical Research Earth Surface”, precizează NASA.

