Prima victorie pentru România în Rugby Europe Championship 2017

Echipa naţională de rugby a României a învins sâmbătă selecționata Spaniei cu scorul de 13-3 (10-3), într-un meci disputat pe Stadionul Naţional „Arcul de Triumf“ din Capitală, în fața a 7.000 de spectatori, și contând pentru etapa a doua din Rugby Europe Championship. Toate punctele „Stejarilor” au fost marcate de Florin Vlaicu, ajuns la o singură lungime de reperul de 800 de puncte marcate pentru naţională. România a obţinut astfel prima victorie în actuala ediţie a competiţiei celor mai valoroase naţiuni din eşalonul secund al Europei.

În debutul partidei, Luke Samoa a irosit şansa de a marca primele sale puncte ca jucător al „Stejarilor”, ratând o lovitură de pedeapsă de la aproximativ 45 de metri faţă de butul advers. După primul sfert de oră am consemnat singura încercare a partidei. O lovitură de pedeapsă jucată în margine la 5 metri de terenul de ţintă advers a fost finalizată de Florin Vlaicu, care a şi trasformat propria reuşită.

Spania a punctat prin Brad Linklater din lovitură de pedeapsă, acelaşi fundaş al ibericilor ratând o altă tentativă de ţintă câteva minute mai târziu. Până la pauză, România a beneficiat de o lovitură de pedeapsă din care Florin Vlaicu a majorat diferenţa la 10-3, acesta fiind şi rezultatul primelor 40 de minute.

În partea secundă, „Stejarii“ s-au menţinut în ofensivă, dar Spania s-a dovedit de netrecut în apărare. În minutul 56, Florin Vlaicu a modificat pentru ultima dată tabela de marcaj, dintr-o lovitură de pedeapsă executată de la aproximativ 38 de metri central faţă de butul advers. Pe finalul jocului, spaniolii au avut şansa marcării unui eseu, iar Valentin Calafeteanu a ratat, în minutul 71, transformarea unei alte penalități.

„Ieri, medicul m-a anunţat că sunt şanse să pot juca. Am făcut tratamente specifice, am făcut injecţii şi împachetări, a fost bine, dar din păcate nu am putut da chiar 100% din ce pot. Contuzia pe care am suferit-o în meciul cu Germania s-a lăsat la genunchi, am avut şi tendonul foarte inflamat şi m-a ţinut tot timpul. Au fost dureri... Sper ca săptămâna viitoare să am parte de odihnă, ca să fiu bine cu Rusia. Ne-am străduit să ne motivăm pentru acest meci, pentru a-l câştiga. Poate nu am făcut un spectacol, dar ne-am atins scopul de a obţine victoria. Vreau să contribui cât mai mult la performanţele echipei, este datoria mea şi o fac pentru ţara mea. Trebuie să fim sinceri, poziţiile din care am transformat au fost mai uşoare decât în Germania. Nu contează câte puncte mai am până la 800, obiectivul meu este de a ajunge la 1.000. Mă bucur că am reuşit să câştigăm azi, ne putem pregăti cu un moral mai bun pentru meciul cu Rusia. Continuăm să ne urmărim obiectivul de a ajunge la următoarea ediţie a Cupei Mondiale”, a spus Florin Vlaicu după meci.

„A fost un meci greu, ne aşteptam să fie aşa. Ştiam că va fi o luptă fizică pe grămadă şi că noi trebuie să ne apărăm foarte bine, să nu îi lăsăm să îşi creeze oportunităţi. În continuare s-au făcut multe greşeli, însă mă bucur că până la urmă am câştigat, iar acest succes, obţinut după o muncă grea, de echipă, vine să consolideze moralul băieţilor”, a declarat și selecţionerul Lynn Howells.

„Este o victorie importantă în economia calificării la Cupa Mondială din 2019. Jocul și scorul poate nu au fost la nivelul așteptărilor suporterilor, dar până la urmă este important că am câștigat. Sper ca staff-ul tehnic să găsească soluțiile necesare revenirii la nivelul de joc de anul trecut. Înfrângerea cu Germania rămâne una dureroasă, dar va deveni și mai tristă dacă nu învățăm nimic din ea. Atât jucătorii, cât și staff-ul tehnic se bazează în continuare pe sprijinul meu necondiționat și sper ca împreună să îi bucurăm pe români cu o nouă calificare la Cupa Mondială. Le mulțumesc tuturor celor care au muncit pentru ca terenul să arate impecabil la meciul cu Spania”, a afirmat și Alin Petrache, președintele FR Rugby.

Au evoluat pentru România: Lazăr, Turașvili, Ursache - Popîrlan, van Heerden - Lucaci, Nistor, Lazăr - Surugiu, Samoa - Shennan, Vlaicu, Umaga, I. Dumitru - Fercu.

România a acumulat primele patru puncte în clasamentul Rugby Europe Championship, ediţia 2017, după ce în prima etapă a pierdut în deplasare în faţa Germaniei, scor 38-41. Următoarea partidă a „Stejarilor” este programată la Soci, pe 4 martie, împotriva Rusiei.

Celelalte rezultate din etapa a doua: Belgia - Rusia 18-25; Georgia - Germania 50-6. În clasament conduce Georgia, cu 10 puncte, urmată de România 5p, Spania 4p, Rusia 4p, Germania 4p și Belgia 1p.

