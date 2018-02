Primăria Constanța declară război ambroziei! Cum își pregătește armata?

Oficial, Primăria Constanța se gândește să declare război ambroziei, o buruiană care poate provoca alergii extrem de supărătoare. Recent, pe site-ul instituției a fost publicat un proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea regulamentului de îmbunătățire a activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța. Printre altele, proiectul cuprinde reguli legate de întreținerea trotuarelor pe timp de iarnă și a terenurilor virane. Una dintre cele mai importante prevederi este legată de lupta împotriva ambroziei, pe care parlamentarii au impus-o de curând, după numeroase dezbateri. Astfel, prin acest proiect, se va introduce prevedere prin care proprietarii de terenuri vor fi obligați să ia măsuri împotriva ambroziei. „Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, cursurilor de apă și lacurilor, au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a ambroziei”, se arată în proiectul de hotărâre. Potrivit aceluiași document, cei care nu respectă această prevedere sunt buni de plată. Amenzile sunt cuprinse între 400 și 800 de lei pentru persoanele fizice și între 500 și 1.000 de lei pentru cele juridice.

Amintim că, la începutul lui februarie, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care vizează combaterea ambroziei, potrivit căruia cei care nu iau măsurile necesare pentru a evita instalarea şi răspândirea acestei plante vor fi amendaţi cu sume de până la 20.000 de lei. „Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventiv invazive şi eliminarea prezenţei acesteia pe terenurile intravilane sau extravilane”, se arată în textul legii.

CUM A LUAT NAȘTERE LEGEA

Ideea a pornit de la numeroasele cazuri de alergii grave, declanșate din cauza acestei plante. Medicii spun că numărul celor alergici la ambrozie şi alte plante similare creşte anual în toată Europa. „Cam 70 de milioane de europeni au la momentul actual simptome de rinită alergică și cam un sfert din ei au sensibilizare la una dintre buruieni. Lunile august și septembrie sunt cele mai severe. Simptomele de alergie la iarba pârloagelor - rinită alergică, conjunctivită sau astm. Există mai multe tratamente medicamentoase, fie sub formă de pastile sau spray-uri nazale care controlează simptomele”, susține Florin Popescu, șef alergologie la Spitalul Malaxa. Un pacient bucureștean spune că se luptă cu alergia de cinci ani. „O stare generală proastă, dureri de cap, mâncărimi de ochi, respiraţie grea. Cam trei luni durează. În primii doi, trei ani am asimiliat această alergie cu răceala. Abia în al treilea an am sesizat că problema e sezonieră, răceam în august și îmi trecea abia prin noiembrie. Sunt niște pastile care atenuează efectele, dar starea de boală este continuă“, spune bucureșteanul. Situația este cu atât mai gravă cu cât planta creşte pe orice teren viran, chiar şi în inima oraşelor, iar polenul ei produce alergii extrem de severe. Ambrozia creşte peste tot: în parcuri, pe marginea drumului, pe câmp sau între şinele de tren. Înfloreşte la începutul lunii august, iar polenul ei, pe care vântul îl poartă pe distanţe mari, provoacă alergii puternice.

ALTE REGULI

În afară de combaterea ambroziei, proiectul mai prevede și ca persoanele fizice și juridice „să asigure viabilitatea trotuarului prin îndepărtarea zăpezii şi a gheţii din zona imobilelor, precum şi a ţurţurilor de ştreaşină şi depozitarea acestora în afara părţii carosabile şi în alte locuri în care circulaţia pietonală să nu fie afectată, imediat după încetarea fenomenelor meteo nefavorabile (viscol, ninsoare, polei, depunere de gheață)”. Cei care nu respectă această prevedere riscă amenzi cuprinse între 400 și 800 de lei, pentru persoanele fizice, respectiv între 500 și 1.000 de lei, pentru cele juridice. De asemenea, se mai introduce o prevedere prin care „proprietarii terenurilor virane situate în intravilanul municipiului Constanța au obligația să le împrejmuiască și să amplaseze pe aceste terenuri, la loc vizibil, pe frontul stradal, un panou care să cuprindă sintagma „PROPRIETATE PRIVATĂ” și numărul stradal aferent sau parcelă și lot atunci când imobilul nu are alocat un astfel de număr”. În cazul nerespectării acestei reguli, cel care greșește riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei, pentru persoanele fizice, respectiv între 1.000 și 2.500 de lei, pentru persoanele juridice. Nu în ultimul rând, deținătorii de imobile de pe raza municipiului Constanța vor avea obligația de a afișa în loc vizibil plăcuțe cu numărul stradal aferent imobilului, în caz contrar, sunt pasibili de amenzi cuprinse între 200 și 400 de lei, pentru persoanele fizice și între 400 și 800 de lei, pentru persoanele juridice.

CONSULTARE PUBLICĂ

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Poliției Locale din str. Amzacea nr. 13 și pe site-ul instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea „Transparență decizională”. Până la data de 25 februarie, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Acestea pot fi transmise în scris prin poștă, la sediul Poliției Locale, din str. Amzacea nr.13, prin fax, la nr. 0241/484.220 sau prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro.