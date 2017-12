Primăria Saligny finalizează noul sistem de distribuţie a apei la Faclia

Primăria Saligny va finaliza, în perioada imediat următoare, lucrările de reabilitare a sistemului de iluminat public din localităţile arondate unităţii administrativ teritoriale. Pînă la lansarea programului de reabilitare a iluminatului public, în toate cele trei localităţi ale comunei, Anghel Saligny, Ştefan cel Mare şi Faclia, erau amplasate 100 de corpuri luminoase, din care mare parte nu funcţionau, majoritatea fiind amplasate în apropierea drumului naţional care străbate localităţile. După finalizarea lucrărilor, conform precizărilor primarului comunei, Gabriel Tătulescu, în comună vor funcţiona 550 de corpuri de iluminat. Întreaga lucrare, derulată pe parcursul a doi ani, a fost realizată în parteneriat public - privat şi a costat aprox. cinci miliarde de lei. Întreaga cheltuială va fi suportată de la bugetul local al comunei, însă, pentru început, aproape jumătate din sumă a fost suportată de firma care s-a ocupat de implementarea proiectului. Primăria Saligny se obligă, în conformitate cu contractul semnat alături de firma care a cîştigat licitaţia publică privind stabilirea antreprenorului lucrării, să plătească societăţii comerciale cheltuielile din cadrul lucrărilor în decurs de doi ani de la finalizarea acestora. Primarul a subliniat faptul că noile corpuri de iluminat vor consuma mai puţină energie electrică decît cele care erau pe poziţie înainte de începerea lucrărilor. Pe lîngă lucrarea de reabilitare a iluminatului public, firma comercială s-a oferit să amenajeze gratuit un sistem de iluminat pentru stadionul de fotbal construit de curînd de autoritatea locală la Saligny.

Săptămîna aceasta, la Saligny va fi inaugurat şi noul sistem de distribuire a apei potabile la Faclia. La sfîrşitul săptămînii trecute se efectuau testele de presiune ale conductelor şi se instalau căminele vanelor de pe reţea. Primarul a precizat că instalarea celor 3,5 km de reţele de transportare a apei a creat mari probleme autorităţii locale, mai ales în ce priveşte subtraversarea drumului naţional din localitate. Pînă la urmă, Regia Drumurilor Naţionale a aprobat cererea autorităţii locale şi s-a reuşit efectuarea săpăturilor şi instalarea conductelor. În ciuda amplitudinii lucrării, autoritatea locală nu a plătit pentru acest proiect decît 500 de milioane de lei de la bugetul local. „Am săpat şanţurile pentru conducte cu ajutorul persoanelor angajate în baza Legii 416/2001, privind asigurarea venitului minim garantat, utilizînd utilajele pe care primăria le are în dotare. Practic, doar instalarea conductelor am realizat-o cu specialişti, şi a fost nevoie să achiziţionăm conductele şi vanele. Dacă nu utilizam mîna de lucru locală, lucrarea ar fi costat cel puţin două miliarde de lei”, a declarat primarul.

Şcoala din Saligny a fost la un pas de a pierde o finanţare de un miliard din cauza Ministerului Educaţiei

Pînă pe 30 decembrie se vor finaliza şi lucrările de reabilitare termică a şcolii din localitate. Deşi licitaţia pentru proiectarea noului sistem de încălzire termică, a sistemului de electricitate şi pentru reabilitarea grupurilor sanitare a fost organizată la Bucureşti, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC), cîteva luni nu s-a întîmplat nimic în teren. „Am intervenit cu adrese la Minister pentru a vedea ce se întîmplă, pentru că altfel am fi pierdut finanţarea de un miliard obţinută. Ştiam că dacă lucrările nu sînt definitivate pînă la 1 ianuarie 2007, banii primiţi vor fi pierduţi, aşa încît am acţionat. Ministerul ne-a „ţepuit” cu proiectarea. Licitaţia fusese cîştigată de Isplif Bucureşti, care nu a făcut proiectele. Ajunsesem pe 10 octombrie, cu banii în buzunar pentru lucrări, dar fără proiect”, a declarat primarul. El a mai subliniat că, la solicitarea autorităţii locale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a solicitat ministerului transmiterea banilor alocaţi pentru proiect către o firmă care să realizeze rapid proiectarea, astfel încît Primăria să poată demara lucrările. Primarul a declarat că acum elevii învaţă în sălile de clasă în care nu se lucrează. „Bine că nu am făcut ca alţi primari în ce priveşte demolarea sobelor, pentru că acum elevii din Saligny ar fi învăţat în frig. Avem o sală de clasă de rezervă în care au loc elevii pentru a participa la orele de curs”, a afirmat Tătulescu.