Primele ajutoare de la constănţeni au plecat către sinistraţi

APEL Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa a trimis, duminică, în Vrancea, şase utilaje pentru a ajuta la deszăpezirea localităţilor. La doar câteva ore după plecarea utilajelor, Consiliul Judeţean Constanţa, RAJA, RAJDP şi Primăria Constanţa au demarat campania de colectare de ajutoare pentru sinistraţii din Ialomiţa, Buzău şi Vrancea. „Am fost personal acolo şi pot spune că situaţia este mai grea decât se percepe de la televizor. Am fost miercuri, împreună cu echipa de handbal HCM Constanţa, sprijiniţi de patru utilaje de la Regia de Drumuri, şi am deszăpezit drumul naţional Slobozia-Urziceni, Urziceni-Buzău. Atunci am văzut casele fără curent electric, zăpada care acoperea casele până la acoperişuri, oameni care se chinuiau să-şi salveze animalele din grajduri. Şi acum, în judeţul Vrancea sunt 4.800 de cetăţeni blocaţi care nu au ieşit din case. Nici nu se ştie dacă mai trăiesc sau nu”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El a subliniat că apelul la solidaritate este destinat atât cetăţenilor judeţului, cât şi agenţilor economici care pot să contribuie cu donaţii sau sponsorizări, sub orice formă doresc. „Vorbim aici de donaţii de alimente neperisabile. Fac acest apel reamintindu-le tuturor agenţilor economici că există o lege a sponsorizării prin care 20% din impozitul pe profit se poate duce pe sponsorizare. Acelaşi apel îl facem către cetăţenii judeţului Constanţa, care au dat dovadă de solidaritate de fiecare dată”, a mai spus preşedintele CJC. Amintim că, în vara anului 2010, judeţul Constanţa a fost primul din ţară care a venit în sprijinul sinistraţilor din judeţul Suceava, acolo unde, în urma inundaţiilor, mii de persoane au rămas pe drumuri. Un apel la solidaritate a făcut, duminică, şi Primăria Constanţa, iar acesta nu a rămas fără ecou. Atât locuitori ai municipiului cât şi agenţi economici au venit în sprijinul sinistraţilor. Selgros, Carrefour, Auchan, SC Dobrogea SA sunt primii patru mari agenţi economici care au făcut donaţii. „Am primit multe solicitări de la agenţi economici de a transporta produsele către sinistraţi. Am luat decizia să ducem ajutoarele cu camioane cu tracţiune pe şase roţi, care nu rămân înzăpezite. Primele două camioane cu ajutoare, unul al RAJDP şi unul de la Jandarmeria Constanţa au plecat ieri spre Vrancea, pentru a ajunge în siguranţă la sinistraţii din localităţile unde ajută la deszăpezire utilajele RAJDP”, a declarat, la rândul său, vicepreşedintele CJC Cristian Darie.

INTERVENŢIE Revenind la ajutorul dat de CJC prin RAJDP, cu utilajele de deszăpezire, vicepreşedintele CJC a spus că utilajele s-au deplasat pe ruta Constanţa-Hârşova-Slobozia-Urziceni-Buzău-Râmnicu Sărat-Băleşti, comună care se află la graniţa dintre judeţele Buzău şi Vrancea. „În această comună, Băleşti, nu ajunsese, până la venirea utilajelor RAJDP, niciun utilaj al vreunei autorităţi naţionale”, a spus Darie. La nivelul judeţului Vrancea, Regia Naţională de Drumuri are la dispoziţie opt utilaje, cam tot atâtea câte a trimis RAJDP Constanţa în ajutorul oamenilor de acolo. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, consideră că lipsa de implicare a autorităţilor naţionale este intenţionată. „Au dorit să blocheze aceste drumuri pentru ca percepţia protestelor să se estompeze la nivel naţional. Pe de altă parte, vreau să spun că şi autostrada Bucureşti-Constanţa a fost în permanenţă închisă în mod nejustificat. Spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că, dacă mergeţi la punctul de taxare Feteşti, veţi vedea utilaje care stau de două săptămâni fără să facă nimic, utilaje care aparţin Companiei Naţionale de Drumuri Naţionale şi Autostrăzi. În detrimentul economiei, în detrimentul judeţului Constanţa, al economiei româneşti, s-a ţinut cu bunăştiinţă autostrada închisă”, a spus Constantinescu.

Programe judeţene: Perdelele forestiere de protecţie şi-au arătat eficienţa

În ceea ce priveşte judeţul Constanţa, şi el afectat de avalanşa de coduri galbene/portocalii, problemele au fost rezolvate de Regia Judeţeană de Drumuri, care a menţinut circulaţia deschisă în permanenţă. „Şi la primul viscol şi la al doilea viscol am reuşit, prin organizare exemplară, să creăm condiţii pentru a se putea circula. Vreau să vă spun că acum se vede rezultatul programului de perdele forestiere, demarat de CJC în urmă cu trei ani. Pe harta viscolului judeţului Constanţa, pe care noi am întocmit-o, în punctele unde se înzăpezea în permanenţă, unde primarii, şi respectiv cetăţenii au fost de acord să plantăm arbuşti care să protejeze drumurile judeţene, s-a rezolvat problema, pentru că movilele de zăpadă sunt pe câmp, în spatele perdelelor forestiere, nu pe drumurile judeţene”, a declarat Cristian Darie. El a precizat că doreşte ca, în această primăvară, să termine programul de 125 de kilometri de perdele forestiere de protecţie a drumurilor, „astfel încât să nu mai cheltuim banii pe material antiderapant, motorină, pentru a deszăpezi anumite puncte pentru că se încăpăţânează unul sau altul să câştige câţiva metri pătraţi de teren agricol, în detrimentul cetăţenilor majoritari ai judeţului”. „Dacă nu mai sunt atacate hotărârile CJC în contencios administrativ, vom reuşi să rezolvăm problemele privind înzăpezirile. Hotărârile privind înfiinţarea pepinierelor de la Medgidia şi Chirnogeni au fost atacate de prefect, care asta a înţeles să facă în interesul judeţului Constanţa. Nu înţeleg de ce!”, a spus, la rândul său, Nicuşor Constantinescu. La nivelul judeţului, perdelele de protecţie şi-au arătat utilitatea. „Cel mai evident loc este perdeaua pe care am realizat-o în zona Floriile-Aliman, pe o lungime de şase kilometri. Când ningea, în fiecare an erau probleme şi cheltuiam foarte mulţi bani pentru deszăpezire, fiind un drum judeţean foarte important, care face legătura între Cernavodă şi Ion Corvin. Anul acesta, în această zonă, nu am avut nicio problemă. Şi gândiţi-vă că perdeaua forestieră nu are decât doi ani de când s-a înfiinţat”, a explicat Darie. Potrivit vicepreşedintelui CJC, în prezent avem 45 de kilometri de perdele forestiere, ţinta autorităţii judeţene fiind de 125 de kilometri şi, în final, de 250 de kilometri, însemnând perdele forestiere pe ambele părţi ale drumului. „Bineînţeles, ideal ar fi ca pe toate drumurile judeţene să punem astfel de perdele forestiere şi să scoatem copacii aflaţi pe marginea drumului, care, de foarte multe ori, sunt principalul motiv al unor accidente grave”, a mai spus Darie. „CJC este singurul din ţară care a început un astfel de program, fiind un deschizător de drumuri şi, în loc să fim sprijiniţi, ni se pun beţe-n roate. De exemplu, compania care lucrează la o bucată din tronsonul autostrăzii Cernavodă-Constanţa a primit de la CJC gratuit 70.000 de puieţi de salcâm pentru a-i pune ca perdea forestieră pe porţiunea pe care o lucrează. Le-am comunicat că le putem pune la dispoziţie câţi puieţi doresc. Acesta este avantajul celor două pepiniere pe care le-am făcut. Ne costă mult mai puţin. Noi nu am dorit decât să facem economii la bugetul CJC, pentru a putea face investiţiile de care judeţul are nevoie”, a spus Constantinescu.

Lista punctelor de colectare: CJC: sediul Consiliului Judeţean Constanţa, b-dul Tomis nr. 51 - Centrul de permanenţă, tel: 0241.488404; Pavilionul Expoziţional Mamaia - tel: 0241.488701; RAJA (telefon dispecerat 0241.481465): Constanţa - Staţia de tratare apă Palas - Constanţa, str A. Vlaicu nr. 137; Cobadin - sediu RAJA – str. Caisului nr. 10, tel. 0241.855150; Buftea - str. Studioului nr. 3; Ovidiu - şos. Tulcei nr. 1; Mangalia - str. Portului nr. 55; Medgidia - str. T. Vladimirescu, nr. 13; Cernavodă - str. Unirii nr. 17; Hârşova – str. Traian, nr. 4; Feteşti - str. Călăraşi nr. 503; RAJDP: Constanţa - Dispecerat Central - 0241.693527, 0372.704683; Dispecerat Cuza Vodă – 0735.008801; Dispecerat Băneasa - 0241.850344; Dispecerat Topraisar - 0241.785060; Dispecerat Hârşova - 0241.870207; Dispecerat Tariverde - 0241.769003; Primăria Constanţa: cluburile de pensionari de la următoarele adrese: KM 4-5 - şos. Mangaliei nr. 86 A; Poarta 5-6 - bd-ul 1 Mai nr. 82; Piaţa Far; CET - str. Egretei nr. 2; Inel I – II - str. Eliberării, nr. 8, bl. I; Tomis III - str. Duiliu Zamfirescu nr. 4; Tomis III - piaţa agroalimentară; Tic Tac - str. Cişmelei nr. 6; Tomis II - str. Mircea cel Bătrân, nr. 152. Informaţii suplimentare pot fi aflate la dispeceratul Primăriei municipiului Constanţa, la numărul de telefon 0241. 550055, non stop, sau la Direcţia Asistenţă pentru persoane vârstnice şi nevoiaşe, la numerele de telefon 0241. 485849 şi 0241.485851.