Primele antecontracte pentru locuinţe ieftine, ridicate de constănţeni

Primăria Constanţa a reuşit să facă ceea ce niciun Guvern nu a reuşit, în cei 20 de ani de la Revoluţie: să le ofere tinerilor şansa de a avea o locuinţă. Prima încercare de a rezolva problema locativă a României a fost programul ANL, demarat de Guvernul Năstase, dar care a fost stopat de către guvernarea portocalie, preocupată mai mult de caltaboşi şi scandaluri între palate. Primăria Constanţa a fost una dintre administraţiile locale care a implementat programul ANL şi a dorit să continue acest program, însă nu a mai avut susţinerea necesară de la Guvern. În aceste condiţii, municipalitatea a gîndit o nouă strategie pentru ca tinerii constănţeni să-şi poată permite o locuinţă. Aşa s-a născut programul iniţiat de primarul Radu Mazăre, „Locuinţe ieftine pentru tineri“. Iniţial, acest program a fost văzut, mai ales de către adversarii politici, ca unul pur electoral. Rezultatele concrete au început însă să apară, iar tinerii constănţeni, chiar şi cei din alte judeţe care s-au mutat la Constanţa, au început să se înscrie în program. Lansat în luna mai a acestui an, programul „Locuinţe ieftine pentru tineri“ este acum într-o nouă fază: cea a înmînării antecontractelor către viitorii proprietari. La sfîrşitul lunii octombrie, Primăria a inaugurat fundaţia primului bloc pentru tineri, iar astăzi, construcţia a ajuns deja la primul nivel. Primii 1.044 de beneficiari au luat cu asalt birourile amplasate de Primărie la şantierul de pe Baba Novac, pentru a-şi lua antecotractele. Ieri, la cele patru birouri amenajate pe şantier erau peste 100 de persoane care aşteptau să primească documentaţia. Funcţionarii Primăriei au explicat fiecăruia ce conţine plicul: „Vă rugăm frumos să studiaţi cu atenţie acest antecontract, să stabiliţi modalitatea de plată şi avansul pe care doriţi să îl daţi şi să veniţi să semnăm actele. De asemenea, trebuie să vă gîndiţi cu atenţie la datele în care veţi face plăţile, pentru că nu se pot schimba“, le-au explicat angajaţii Primăriei viitorilor proprietari. După ce au primit antecontractul, oamenii au înţeles că visul de a avea propria locuinţă este foarte aproape de realitate. „La început, nu credeam că voi primi o casă prin acest program. Acum sînt din ce în ce mai sigur că voi avea propria mea garsonieră. Este un lucru extraordinar pentru un tînăr să pornească la drum cu un ajutor imens din partea autorităţii locale. În alte condiţii nu cred că aş fi reuşit vreodată să am propria casă. Programul Primăriei Constanţa este unul cît se poate de bun. Nu ştiu ce să zic, sînt foarte bucuros“, a spus Mihai Preda, viitor proprietar al unei garsoniere în noul cartier de locuinţe pentru tineri. „Şi în prezent stau la părinţii mei, împreună cu soţia şi copilul. Ceea ce a făcut primarul Radu Mazăre pentru mine nu poate fi egalat cu nimic. Nu îmi permiteam eu niciodată să îmi iau un apartament. Acum, stau cu acest antecontract în mînă şi tot nu îmi vine să cred. Acest program ar trebui luat serios în considerare la nivel naţional. Sînt mulţi tineri în ţară care au nevoie de un astfel de sprijin. Am prieteni în Timişoara şi Cluj care sînt tentaţi să se mute la Constanţa pentru a beneficia de acest program“, a declarat Adrian Vlad, proprietarul unui apartament cu două camere. După ultima şedinţă de Consiliu Local, primarul Mazăre declara că tinerii trebuie să se decidă pînă la sfîrşitul lunii ianuarie 2009 cum vor plăti şi ce avans vor da. „În cazul celor care, pînă la sfîrşitul lunii ianuarie, nu vin să semneze antecontractele, se consideră că au renunţat şi următorul pe listă va intra în posesia apartamentului sau garsonierei“, a explicat atunci Mazăre. Ieri, la ora închiderii birourilor amenajate pe şantier, 147 de tineri îşi ridicaseră antecontractele pentru locuinţele ieftine.