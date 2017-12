Primele goluri primite de Vulturii Cazino şi Săgeata Stejaru la Trofeul “Telegraf”

După disputarea meciurilor din etapa a 4-a a fazei grupelor Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, ediţia a 22-a, nu mai avem vreo echipă fără gol primit. Cristi Munteanu (Vulturii Cazino) a fost învins o singură dată în partida cu IMN-Meconst, în timp ce Săgeata Stejaru a încasat patru goluri în întâlnirea cu Dinamo Poliţia. După Vulturii Cazino, un singur gol primit, cea mai bună apărare o are formaţia Club 29, cu două goluri primite. Înaintea ultimei etape din faza grupelor, Municipal este echipa cu cele mai multe goluri marcate, 20, secondată de Club 29 şi Săgeata Stejaru, ambele cu câte 19 goluri înscrise. „În fiecare an am avut un parcurs bun în faza grupelor. Mereu vreau să ajung cu echipa mea în finală şi să câştig trofeul. În acest an sunt două echipe pe care le-am remarcat, Club 29 şi CFR”, a declarat Gabi Stan, golgeterul echipei Municipal, cu cinci goluri. Hans Exchange a încheiat actuala ediţie fără să cunoască bucuria victoriei, în timp ce zece echipe sunt neînvinse până acum: Municipal şi Real (în Grupa A), Perla Murfatlar şi Victoria Cumpăna (în Grupa B), Club 29 (în Grupa C), Săgeata Stejaru şi CFR Constanţa (în Grupa D), FC Tomis 2012 şi Macedonia Ovidiu (în Grupa E) şi Vulturii Cazino (în Grupa F).

Zece formaţii şi-au asigurat calificarea în optimile de finală ale turneului înaintea ultimei etape: Municipal (din Grupa A), Perla Murfatlar şi Victoria Cumpăna (din Grupa B), Club 29 (din Grupa C), Săgeata Stejaru şi CFR Constanţa (din Grupa D), FC Tomis 2012 şi Macedonia Ovidiu (din Grupa E), Vulturii Cazino şi FC Amicii (din Grupa F).

Turneul este organizat de cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

CLASAMENTE

GRUPA A

1. Municipal 3 3 0 0 20- 5 9

2. Real 3 1 2 0 6- 5 5

3. Dinamo-Spada 4 1 1 2 8-13 4

4. Sian Image 3 1 0 2 8-10 3

5. CS Agigea 3 0 1 2 5-14 1

GRUPA B

1. Perla Murfatlar 3 2 1 0 11- 6 7

2. Victoria Cumpăna 3 2 1 0 7- 4 7

3. Voinţa Siminoc 3 2 0 1 10- 6 6

4. Victoria Techirghiol 4 1 0 3 11-13 3

5. Socep Constanţa 3 0 0 3 2-12 0

GRUPA C

1. Club 29 3 3 0 0 19- 2 9

2. FC Constanţa 3 2 0 1 9- 4 6

3. Store 4 1 1 2 11- 9 4

4. Olimpia Apă Canal 3 1 1 1 9-17 4

5. Intersport Millenium 3 0 0 3 2-18 0

GRUPA D

1. Săgeata Stejaru 3 3 0 0 19- 4 9

2. CFR Constanţa 3 3 0 0 17- 4 9

3. Dinamo Poliţia 3 1 0 2 9-14 3

4. Liga Ofiţerilor 3 0 1 2 4-14 1

5. Hans Exchange 4 0 1 3 6-19 1

GRUPA E

1. FC Tomis 2012 3 2 1 0 9- 3 7

2. Macedonia Ovidiu 3 2 1 0 9- 5 7

3. Intermacedonia-St. Mării 3 2 0 1 9- 6 6

4. Oportun Mangalia 4 1 0 3 8-17 3

5. SNC 3 0 0 3 8-12 0

GRUPA F

1. Vulturii Cazino 3 3 0 0 11- 1 9

2. FC Amicii Constanţa 4 2 1 1 10- 7 7

3. Obelisc Costineşti 3 1 0 2 3- 5 3

4. Telegraf Constanţa 3 1 0 2 4-10 3

5. IMN-Meconst 3 0 1 2 5-10 1