Prim-neconstituţionalul Boc!

DIN NOU ÎN PARLAMENT. Curtea Constituţională a mai scris o filă, ieri, în cartea „Aşa nu se guvernează, domnule Boc”. Judecătorii Curţii au constatat conflictul de natură constituţională între Parlament şi Guvern, apărut ca urmare a retragerii Legii din dezbaterea Senatului. Guvernul Boc „n” retrăsese actul normativ pentru a-şi asuma răspunderea pentru această Lege (fie vorba între noi, procedură preferată de Executiv, întrucât, prin asumarea răspunderii, Opoziţia nu mai putea să se opună sau să modifice articolele cu probleme din document, cum ar fi cele legate de învăţarea geografiei şi istoriei românilor în limba maghiară). Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a înaintat Curţii Constituţionale (CC) sesizarea referitoare la Legea educaţiei. Geoană a reclamat că \"Guvernul Boc, într-o incarnaţiune anterioară a sa, a făcut un lucru similar în 2009 şi după un an de zile încearcă acelaşi lucru. Nu este normal ca Guvernul să persiste în aceeaşi greşeală şi dorim să îl îndreptăm, dacă nu îl îndreptăm de tot la moţiunea de cenzură\". După comunicarea deciziei CC, preşedintele Comisiei de învăţământ din Senat, Mihail Hărdău (PDL), a declarat că îl bucură faptul că Legea educaţiei \"revine acolo unde trebuie\", în Parlament. \"Este o decizie a Curţii Constituţionale, o respectăm\", a spus Hărdău, referitor la faptul că CC a constatat, miercuri, că există un conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern, ca urmare a retragerii Legii educaţiei din Senat, de către Executiv. La rândul său, liderul deputaţilor PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că decizia CC dovedeşte că Opoziţia a avut o abordare decentă şi justă pe această temă: \"Este o palmă pe obrazul Guvernului, care dovedeşte incompetenţa şi incapacitatea actualilor guvernanţi\"

MOŢIUNEA, SUSPENDATĂ DIN OFICIU. După ce s-a anunţat că Boc nu are dreptul de a îşi asuma răspunderea pe Legea Educaţiei, liderii Opoziţiei au declarat că moţiunea de cenzură, iniţiată de PSD şi PNL, alături de PC, nu mai are „obiectul activităţii”, motiv pentru care va fi retrasă. Decizia CC arată că graba Guvernului în a-şi asuma răspunderea nu era cu nimic justificată decât de incompetenţa lui Boc. Mă întreb câte prostii mai trebuie să facă Guvernul Boc până să îşi dea seama cât este de incompentent\", a declarat preşedintele PSD, Victor Ponta. Nici măcar pedeliştii nu sunt foarte îngăduitori cu Guvernul, senatorul PDL Orest Onofrei cerând franc demisia ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu. Din punctul de vedere al conservatorilor, însă, este nevoie de mult mai mult decât plecarea lui Funeriu. PC consideră că decizia CC ar trebui să aibă ca urmare demisia Guvernului, întrucât noua palmă dată de Curte Executivului Boc are valoarea unei moţiuni de cenzură adoptate. Dacă oricine altcineva ar fi putut avea măcar circumstanţe atenuante (dacă vreun guvernant ar putea fi iertat că bagă ţara la apă din necunoaşterea legislaţiei), Boc, prin excelenţă, nu poate avea nicio scuză pentru avalanşa de acte în crasă contradicţie cu Constituţia României (fie ele documente sau acţiuni) pe care le-a girat de când este pluri-prim-ministru. Vă amintim că Emil Boc este profesor de drept constituţional. Fără alte comentarii...