Prințul Paul va fi plasat în arest la domiciliu în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Ilfov, cu un prejudiciu de peste 135 de milioane de euro, el fiind acuzat de cumpărare de influenţă, spălarea banilor și complicitate la abuz în serviciu. Decizia, care nu este definitivă, a fost luată sâmbătă de Curtea de Apel Brașov. Ea poate fi contestată la instanţa supremă. La ieșirea din sediul Curții de Apel, prințul Paul a declarat că este emoţionat. "Nu uitaţi că eu am făcut plângere penală şi atunci trebuie să se verifice tot şi eu vreau să fiu corect", a spus prinţul Paul. El a menţionat că trebuie să meargă la arestul Poliției Județene Braşov pentru a face o serie de formalităţi, după care va pleca spre Capitală. Întrebat de jurnalişti cum se simte, prinţul Paul a spus râzând: "Trebuie să fac barbă". "Normal că sunt un pic mai relaxat acum. E normal, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat din cauză că am făcut plângere penală. Se va vedea că nu sunt vinovat deloc. (...) Nu am avut nimic de la ei, nu am primit nimic de la ei, niciun pământ, niciun hectar, nimic", a mai spus prinţul Paul.

Prințul Paul a fost adus sâmbătă, în jurul orei 10.00, cu o dubă a Poliției, la Curtea de Apel Brașov, pentru judecarea propunerii procurorilor DNA de arestare preventivă, în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Băneasa, din județul Ilfov. El a coborât din duba Poliției fără să aibă cătușe la mâini, iar la intrarea în sediul instanței a declarat că este nevinovat. Surse judiciare au precizat că judecarea propunerii de arestare preventivă era programată să înceapă la ora 10.00, însă a fost amânată cu o oră și jumătate, deoarece prințul Paul nu a mai dorit să fie reprezentat de avocatul Mircea Andrei, care l-a însoțit la audierile de vineri de la DNA Brașov, ci de alt apărător. Prințul Paul a fost reținut, vineri seară, de procurorii DNA Brașov, după aproape şapte ore de audieri, în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Ilfov, în care au fost arestaţi la domiciliu omul de afaceri Remus Truică şi avocatul Robert Roşu, iar Dan Andronic, Marius Marcovici și Claudiu Mateescu au fost puși sub control judiciar. În acest dosar este cercetat sub control judiciar și Gheorghe Sin, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole.