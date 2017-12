PRM nu va face alianţe cu niciun partid la alegerile locale

PRM nu va face alianţă cu niciun partid pentru alegerile locale din iunie. Anunţul a fost făcut, ieri, de preşedintele formaţiunii, Corneliu Vadim Tudor: “Suntem deschişi tuturor celor care vor să colaboreze cu noi sau vor să ni se alăture, dar nu vom face nici o alianţă scrisă şi nu ne vom alia cu cei care sunt vinovaţi de dezastrul ţării. Ei se ştiu foarte bine. Sub nicio formă nu vom da mâna cu UDMR, iar în privinţa PDL am respins în mai multe judeţe cererea unor consilieri judeţeni de a intra în filialele PRM, pentru că mi-aş fi îndepărtat o bună parte a electoratului”. Referitor la desfăşurarea campaniei electorale, Vadim se aşteaptă să fie atacuri murdare la adresa sa de la oameni care, susţine el, sunt disperaţi deoarece ştiu că va veni vremea când îşi vor pierde nu numai funcţia şi averea, ci şi libertatea: \"Însă eu am un stilou, sunt un pamfletar, un microfon în mâna mea poate fi o bombă atomică şi să-i ferească Dumnezeu să depăşească măsura faţă de mine de echipa mea şi de partidul curat şi justiţiar pe care l-am creat pentru că eu îi voi face pulbere\".