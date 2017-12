Pro şi contra coplata la externare

Potrivit noului contract cadru, începând de astăzi, intră în vigoare coplata la externare. În câteva spitale bucureştene, coplata va fi de 10 lei, în timp ce alte unităţi sanitare încă analizează situaţia, considerând că nu le pot lua bani bolnavilor cu venituri foarte mici. Coplata la externare este prevăzută în Contractul cadru privind acordarea asistenţei medicale în perioada 2013-2014, valoarea acesteia urmând să fie stabilită de către fiecare spital în parte, dar nu la mai puţin de cinci lei şi nu mai mult de 10 lei. Altfel spus, pacienţii vor plăti la externare, indiferent de durata spitalizării, între cinci şi 10 lei. Managerul Spitalului Cinic Floreasca, prof. Radu Macovei, a declarat că această sumă, fie şi minimă, adică de cinci lei, nu va putea fi încasată de la oamenii cu venituri reduse. \"Vom percepe 10 lei drept coplată, însă bolnavilor cu venituri reduse nu le vom putea cere nici măcar cinci lei\", a spus Macovei. Sunt însă spitale unde, ieri, nu era stabilită valoarea coplăţii, motivul fiind legat tot de pacienţii fără venituri sau cu venituri foarte mici. În această situaţie se află, de pildă, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale \"Dr. Victor Babeş\". Unii directori de spital nu cred despre coplată, chiar la valoarea ei maximă de zece lei, că ar putea aduce beneficii spitalelor. \"Vor fi bani foarte puţini, cât să ajungă pentru cumpărarea chitanţierelor din care să rupem chitanţă pacienţilor care dau coplata\", a declarat managerul unei unităţi sanitare. Cât despre introducerea coplăţii în Sănătate, nici managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână, nu are speranţe prea mari în ceea ce priveşte potenţialul sprijin financiar de pe urma banilor colectaţi de la pacienţi. Managerul SCJU spune că introducerea coplăţii pentru spitale este nejustificată, întrucât suma care va fi colectată este nesemnificativă, fiind “mai mare deranjul cu tăierea chitanţelor”, iar semnalul dat pacienţilor este unul “prost”. El a estimat că spitalul va colecta, după introducerea coplăţii, cel mult 80.000 de euro pe an, ceea ce reprezintă sub 0,5% din bugetul spitalului. Sunt calcule pe care managerul le-a făcut încă de când s-a vehiculat prima data noţiunea de coplată şi ce va presupune ea.

În 21 martie, vicepreşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC), Iulian Petre, a declarat că introducerea coplăţii la externare va genera frustrare printre pacienţi, pentru că nu este însoţită de creşterea calităţii serviciilor medicale. \"Va fi o taxă care va genera frustrare printre pacienţi, mai ales că nu este dublată de o creştere a valorii serviciilor medicale\", i-a spus Iulian Petre ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, la conferinţa MEDIAFAX Talks about Health Reform, cu tema \"Reforma în sănătate 2013-2014\". Cu acelaşi prilej, Nicolăescu a spus că speră ca \"această coplată modestă\", care va fi plătită din 1 aprilie, să fie înţeleasă în scopul descurajării internărilor fictive, care consumă bani fără niciun fel de raţiune medicală, ci mercantilă.

CINE ESTE SCUTIT DE COPLATĂ? Potrivit secretarului de stat în MS, Raed Arafat, sunt scutite de coplată persoanele din anumite categorii, care nu vor plăti nici măcar suma simbolică. Scutiţi de la coplată vor fi minorii, majorii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi sau absolvenţi de liceu, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă, tinerii cu vârste de până la 26 de ani proveniţi din sistemul de protecţie a copilului care nu realizează venituri din muncă sau nu beneficiază de ajutor social, persoanele persecutate politic în perioada comunismului, veteranii de război, invalizii şi văduvele de război, revoluţionarii, persoanele cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate, femeile însărcinate şi lăuzele fără venit sau cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară. Persoanele scutite de coplată trebuie să facă dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente precum şi cu documente sau declaraţii pe propria răspundere privind veniturile foarte mici realizate sau faptul că nu realizează venituri.