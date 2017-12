Probleme în ofensiva şi defensiva Farului

Eşecul suferit sîmbătă, în faţa Rapidului, a scos la iveală limitele echipei pregătite de Ion Marin, demonstrînd că elevii lui “Săpăligă” nu au forţa de a se lupta de la egal la egal cu echipele de top din Liga I. Ca şi în sezonul trecut, constănţenii au probleme în ofensivă, unde Gosic reuşeşte rareori să controleze balonul, iar prima rezervă, Chico nu reuşeşte să finalizeze. De altfel, dacă atacantul sîrb are meritul de a fi luptat cu fundaşii adverşi, portughezul a irosit cu nonşalanţă două ocazii uriaşe, spulberînd speranţele grupării de pe litoral de a reveni în joc. Nici brazilianul Gerlem, reprofilat mijlocaş stînga, nu l-a mulţumit prin evoluţia sa pe tehnicianul constănţean, ratînd dintr-o poziţie excelentă, cu cinci minute înainte de final. “Ne-a lipsit atacantul care să bage mingea în poartă. Au fost două ocazii foarte clare, faţă în faţă cu portarul, iar un jucător lucid ar fi înscris. De altfel, cînd a ratat Gerlem, mai erau cinci minute şi puteam spera la un alt rezultat”, a recunoscut “Săpăligă” după joc, adăugînd că a pierdut duelul tactic cu antrenorul Rapidului, Jose Peseiro, din cauza diferenţei de valoare dintre jucătorii celor două formaţii: “Peseiro a cîştigat duelul tactic prin calitatea jucătorilor. Aţi văzut ce înseamnă să ai balonul la picior şi ce înseamnă acurateţea pasei şi execuţiei”.

Dacă ineficienţa atacanţilor nu a reprezentat o surpriză, probleme din defensivă l-au intrigat pe antrenorul Farului. Cei doi fundaşi centrali, Ion Barbu şi Şchiopu, au fost depăşiţi deseori de adversari, iar primul s-a dovedit în cîteva rînduri nesigur în intervenţii, oferindu-le atacanţilor rapidişti şansa de a marca. “Am remarcat ieşirea ambilor fundaşi centrali în zonele laterale, lăsînd astfel zona centrală complet liberă”, şi-a taxat “Săpăligă” elevii.

Vor puncte în Bănie

În ciuda înfrîngerii înregistrate în partida cu giuleştenii, Farul se află în grafic, scăpînd fără pasiv în clasamentul “adevărului” graţie celor trei puncte cîştigate la Buzău. În plus, constănţenii au şansa de a aduce alte puncte din deplasare, sîmbătă, cînd vor da piept cu o altă formaţie de mijlocul clasamentului, Universitatea Craiova, în etapa a III-a a Ligii I. “Pentru noi, este important fiecare punct. Vom avea un meci greu la Craiova, dar trebuie să muncim mai mult şi să obţinem un rezultat bun”, a explicat “Săpăligă”. În schimb, fundaşul Universităţii Craiova, Dorel Stoica, a declarat că formaţia sa trebuie să cîştige meciul cu Farul pentru a-şi lua revanşa după înfrîngerea de la Bistriţa, dar şi pentru a obţine o victorie vitală pentru parcursul în campionat. “Sigur că nu va fi uşor meciul cu Farul, dar noi trebuie să fim concentraţi la maxim pentru a cîştiga acest joc. Cei de la Farul au cam acelaşi stil cu cei de la Bistriţa şi tocmai de aceea trebuie să tragem învăţăminte după acel joc. Trebuie neapărat să cîştigăm, dar nu oricum. Să jucăm şi fotbal. Victoria în meciul cu Farul este vitală pentru parcursul nostru în campionat, mai ales că apoi avem deplasări la CFR şi Dinamo. Şi acum am jucat fotbal, dar am avut şi neşansă, însă ghinionul nu poate să ţină la nesfîrşit”, a avertizat Dorel Stoica. Ieri, gruparea din Bănie i-a cedat pe atacanţii Mihai Costea şi Irinel Găman, sub formă de împrumut pentru un an, la clubul de ligă secundă CSM Rm. Vîlcea.