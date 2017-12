Procesul de modernizare a Forţelor Aeriene întîrziat de contestaţii

Armata română trebuie să se modernizeze pentru a se alinia standardelor impuse de Alianţa Nord-Atlantică, iar Ministerul Apărării a început acest proces, numai că achiziţia avioanelor militare de transport scurt-mediu curier a fost blocat. Acest lucru s-a întîmplat pentru că firma spaniolă EADS CASA a depus o contestaţie referitor la modul în care s-a desfăşurat licitaţia de cumpărare a aparatelor de zbor. "În acest moment, procesul de achiziţie este blocat. Aşteptăm decizia Comisiei Naţionale de Soluţionare a Contestaţiilor. Am optat pentru această variantă pentru că mi se pare cea mai corectă, în sensul de a avea evaluarea şi expertiza acestui for naţional care se ocupă de soluţionarea contestaţiilor", a declarat ministrul Apărării, Sorin Frunzăverde. Compania spaniolă EADS CASA a depus contestaţii la Romtehnica şi la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, în legătură cu licitaţia pentru achiziţionarea de avioane de transport scurt-mediu curier. Firma italiană Alenia Aeronautica, parte a grupului Finmeccanica, a cîştigat contractul privind furnizarea a şapte avioane de transport scurt-mediu curier, la care s-a înscris şi EADS CASA. Comisia de evaluare a stabilit, cu unanimitate de voturi, că oferta companiei Alenia Aeronautica pentru avionul C-27J Spartan este cîştigătoare, iar rezultatele au fost comunicate în scris celor două companii la 30 noiembrie. Ulterior, Alenia Aeronautica a fost invitată la negocierile de ajustare şi convenire a clauzelor finale ale contractului. Companiei EADS-CASA Spania i s-a comunicat că oferta sa nu a fost declarată cîştigătoare deoarece avionul C-295 din ofertă nu este conform cu unele cerinţe ale specificaţiei tehnice din caietul de sarcini, acestea fiind anterior indicate expres companiei.