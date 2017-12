Procesul intentat de Primărie fostului director al Ecoterm, aproape de final

Datoriile făcute de fostul director al TSP Ecoterm Năvodari, Mircea Suciu, au adus societatea la sapă de lemn, astfel că nici după patru ani de la dezastrul săvîrşit de acesta, administraţia locală nu a reuşit să aducă societatea pe linia de plutire. Cînd au fost descoperite toate neregulile fostului director şi preşedinte al Consiliului de Administraţie (CA), Mircea Suciu, Primăria Năvodari l-a acţionat pe acesta în instanţă. Avînd în vedere că acuzaţiile erau multiple, au rezultat mai multe procese, unele dintre acestea încă pe rol. Un exemplu este cel prin care oraşul Năvodari doreşte să redevină proprietar pe un activ care era în administrarea TSP Ecoterm şi pe care Suciu l-a cumpărat, conform afirmaţiilor primarului Nicolae Matei, prin fraudarea legii. Prima acţiune în judecată a fost făcută în anul 2005, de către CL, în mandatul fostului primar al Năvodariului, Tudorel Calapod. Conform afirmaţiilor avocatului care reprezintă oraşul Năvodari în acest proces, Monica Rogoz, “povestea“ serelor a început în noiembrie 2001, cînd CL a hotărît vînzarea prin licitaţie a serelor, activ aflat la acea vreme în proprietatea oraşului şi în administrarea TSP Ecoterm. În acest sens, în perioada 17 - 20 decembrie 2001, s-a făcut o evaluare a activului, din care a reieşit că valoarea imobilului ar fi de 175 milioane lei vechi. “Experţii au spus că preţurile nu conţin TVA dar, cu toate acestea, preţul din raportul de evaluare era foarte mic în comparaţie cu valoarea reală a imobilelor“, a declarat Monica Rogoz. Avînd încredere în raportul de evaluare, în prima şedinţă de CL, aleşii locali au aprobat toată documentaţia pusă la dispoziţie de Suciu. “Înainte ca evaluarea să fi fost făcută, Suciu a încheiat cu SC Electro Gemenii SRL un contract de prestări servicii care avea ca obiect montarea unui post trafo (post de transformare energie electrică) la sere. Valoarea contractului încheiat a fost de 521.964.321 lei, ceea ce reprezintă de trei sau patru ori valoarea întregului imobil, cum avea să fie evaluat peste puţin timp. Suciu ascunde existenţa acestui contract în faţa CL, care a aprobat evaluarea şi preţul de vînzare prin licitaţie a unui imobil la care se instalase un post trafo a cărui valoare era mai mare decît suma ce avea să fie primită prin vînzarea lui“, a adăugat Rogoz. Pe 5 februarie 2002, între TSP Ecoterm şi SC Electro Gemenii SRL se încheie un proces-verbal de finalizare a lucrărilor pentru postul trafo. Procesul-verbal de recepţie a fost semnat de reprezentanţii Ecoterm, în calitate de beneficiar, şi SC Electro Gemenii SRL, în calitate de prestator servicii. Patru luni mai tîrziu, pe 2 mai 2002, se încheie contractul de vînzare-cumpărare pentru activul sere, plus un teren de 5.002,28 mp, la preţul de 181.456.454 lei. “Constatăm cu surprindere că, aplicînd TVA-ul la preţul la care fusese evaluat iniţial imobilul, preţul ar fi trebuit să fie 208.250.000 lei. Cînd s-a descoperit această inginerie a lui Suciu, oraşul Năvodari, prin primar, a formulat o acţiune în instanţă prin care a solicitat constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal de licitaţie prin care imobilul a fost adjudecat de Mircea Suciu prin fraudarea legii“, a explicat Rogoz. Năvodariul a solicitat constatarea nulităţii absolute a contractului de vînzare-cumpărare şi repunerea părţilor în situaţia anterioară semnării contractului.

Ex-directorul Suciu a cumpărat un bun pe care îl administra

Avocatul a menţionat că Primăria şi-a motivat solicitarea prin invocarea art. 308 pct 3 din Codul civil, care spune, sub sancţiunea nulităţii absolute, că persoanele care administrează bunuri ce aparţin statului, comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţului nu pot cumpăra bunurile aflate în administrarea lor. “Imobilul vîndut aparţinea oraşului, se afla în administrarea TSP Ecoterm, al cărui director şi preşedinte CA era Suciu. Al doilea motiv pentru care contractul este lovit de nulitate este acela că respectivul contract de vînzare-cumpărare a fost încheiat între CL şi Suciu, în condiţiile în care CL este doar administrator al patrimoniului oraşului, deci nu putea vinde aceste active, iar Suciu, ca şi director al instituţiei, nu putea cumpăra bunuri care se aflau în administrarea sa“, a mai spus Rogoz. În susţinerea faptului că raportul de evaluare era întocmit cu scopul vădit de a-l avantaja pe Suciu vine şi faptul că acesta a dezinformat evaluatorul spunînd că activul nu a mai fost folosit din 1990, cînd a fost abandonat din cauza lipsei fondurilor. “Această afirmaţie este total neadevărată avînd în vedere că imobilul a făcut obiectul unui contract de închiriere, pînă în 1999, ultimul contract fiind încheiat în 1994, pe o perioadă de cinci ani“, a mai spus avocatul. Interesant este faptul că societatea nu mai avea fonduri pentru a reabilita această clădire, conform afirmaţiilor lui Suciu, însă a avut banii necesari pentru achiziţionarea unui post trafo, ceea ce demonstrează că montarea postului trafo la TSP a fost premeditată. Măgăriile Suciu nu se opresc aici, el afirmînd în instanţă că punctul trafo existent la activul sere nu este acelaşi cu cel instalat de SC Electro Gemenii SRL la solicitarea sa şi că nu ştie ce s-a întîmplat cu acel punct de transformare. Avocatul a adăugat că Suciu a mai susţinut că punctul de transformare existent la acea dată la activul sere a fost achiziţionat de el. Primarul Năvodariului, Nicolae Matei, a declarat că, la acel moment, instanţa a încuviinţat o expertiză energetico-tehnică prin care să se demonstreze că punctul trafo este unul şi acelaşi cu cel instalat de SC Electro Gemenii SRL, la solicitarea oraşului. “Interesant este faptul că tocmai el a semnat pentru plata şi recepţia lucrărilor de montare a punctului trafo, achiziţionat de la SC Electro Gemenii SRL“, a declarat Matei. Suciu a trebuit să facă dovada achiziţionării acestui post trafo şi a prezentat o factură din 17.11.2001 ca document de provenienţă. Avocatul a precizat că din acest document reiese că SC Bogdan Star SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J13/4534/1995, avînd CUI R 2519321, i-a vîndut lui Suciu un post trafo în valoare de 32 milioane lei vechi. Avocatul Năvodariului a solicitat instanţei o verificare a acestei firme şi a reieşit că firma SC Bogdan Star SRL există, însă înregistrată la ORC sub nr. J13/4276/1994, CUI 6556979, şi al cărei obiect principal de activitate este fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi a produselor de patiserie. “Instanţa a mai cerut şi o verificare a datelor de identificare ale firmei care apăreau pe factură, însă nu există nicio firmă cu aceste date. În consecinţă, s-a efectuat un raport de expertiză tehnică ale cărui concluzii au fost: „postul trafo este acelaşi cu cel montat în 2002 de Electro Gemenii”“, a mai spus Rogoz. Următorul termen de judecată a fost fixat pe 2 iunie 2009.