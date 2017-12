Procuror prins în flagrant luând mită

06:59:22 / 26 Mai 2015

in loc sa fie muntele dreptatii

Nemernicul asta in loc sa faca dreptate cere spaga, nu- i ajunge salariul consistent, ce sa mai zic de procurorii sau judecatorii care prin deciziile lor strambe au restituit mii de imobile, terenuri pe care erau mari obiective industriale, ex. ITC, oare acestea s-au facut in mod cinstit, e greu de crezut , daca pt. un caz de mica importanta ceri 3.000 de euro dar pt. vile sau terenuri restituite in buricul oraselor.