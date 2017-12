Producătorii de ţuică trebuie să se înregistreze la fisc

“Începînd cu 1 ianuarie 2007, toate gospodăriile individuale care deţin, în proprietate, instalaţii de producţie de ţuică şi rachiuri de fructe au obligaţia de a se înregistra la administraţia finanţelor publice în raza căreia îşi au domiciliul, iar cele care realizează astfel de produse pentru consumul propriu, au obligaţia de a înscrie în declaraţie şi cantităţile estimate a fi obţinute la nivelul unui an”, a declarat, ieri, directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor publice Constanţa, Vasilica Mihai. Instalaţiile de producţie deţinute de către gospodăriile individuale înregistrate, vor purta obligatoriu sigiliile aplicate de către administraţia finanţelor publice în raza căreia îşi au domiciliul, pe toată perioada de nefuncţionare. Înregistrarea se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere. Fabricarea ţuicii şi a rachiurilor de fructe pentru consumul propriu, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodărie individuală/an, cu concentraţie alcoolică de 100% în volum, se poate realiza de către gospodăria individuală care deţine, în proprietate, instalaţii corespunzătoare normelor sanitar-veterinare şi de siguranţă a alimentelor. Instalaţiile trebuie să fie de tip alambic şi nu cu coloane. “Administraţiile finanţelor publice vor înregistra într-un registru special, gospodăriile individuale. Registrul special va cuprinde date cu privire la numele şi adresa gospodăriei individuale, instalaţiile de producţie deţinute şi capacitatea acestora, precum şi rubrici aferente operaţiunilor de desigilare şi resigilare a instalaţiilor”, a adăugat Mihai.

Atunci cînd gospodăria individuală intenţionează să producă ţuică şi rachiuri de fructe, aceasta va solicita, în scris, administraţiei finanţelor publice în raza căreia îşi are domiciliul desigilarea instalaţiei, menţionînd cantitatea şi tipul de materie primă ce urmează a se prelucra, precum şi perioada în care instalaţia va funcţiona. În acest caz, producătorul trebuie să deţină şi mijloacele necesare pentru măsurarea cantităţii şi a concentraţiei alcoolice a produselor obţinute. În vederea opririi instalaţiilor de producţie de ţuică şi rachiuri de fructe, producătorul va solicita, în scris, administraţiei financiare care a desigilat instalaţia, să o resigileze. Dacă nu se solicită resigilarea instalaţiei se consideră că producţia a continuat pe toată perioada de la desigilare. Gospodăriile individuale nu pot efectua operaţiuni în sistem de prestări de servicii. Producţia de ţuică şi rachiuri de fructe pentru consumul propriu al unei gospodării individuale, care nu deţin în proprietate instalaţii de producţie, poate fi realizată în sistem de prestări de servicii numai în antrepozite fiscale autorizate pentru producţia de ţuică şi rachiuri de fructe. Prin mică distilerie, se înţelege distileria aparţinînd unei persoane fizice sau juridice, care realizează o producţie de alcool etilic şi/sau distilate, inclusiv ţuică şi rachiuri de fructe, de pînă la 10 hl alcool pur pe an şi este autorizată ca antrepozit fiscal de producţie în condiţiile legii. Aceste mici distilerii care sînt independente din punctul de vedere juridic şi economic de orice altă distilerie şi nu funcţionează sub licenţă de produs a unei alte distilerii, beneficiază de nivelul redus al accizelor.