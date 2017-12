Produs unic în lume, invenția unui român

Românii demonstrează din nou originalitate, fiind apreciați în întreaga lume. Un român din localitatea sârbească Vlaicovăț, situată la câțiva kilometri de orașul Vîrșeț, Nicolae Cotârlă, a inventat cafeaua din sfeclă roșie (Beta vulgaris), pe care a înregistrat-o la Institutul pentru Proprietate Intelectuală din Belgrad. ”Cafeaua mea, înregistrată ca marcă sub denumirea de „Sorogat cafe na bazi svekle“, este rezultatul unor cercetări pe care le-am început în 2012. Produsul este unic în lume”, a declarat inginerul Nicolae Cotârlă. Potrivit acestuia, tehnologia de obținere a cafelei din sfeclă, deși poate părea simplă, este foarte complicată, pentru că necesită anumite faze de prelucrare a sfeclei roșii, cea mai importantă fiind deshidratarea legumei. ”Am pus la punct o instalație de procesare și o linie de ambalare și vidare. A fost costisitor pentru mine, dar a meritat. Am satisfacția că am contribuit la protejarea persoanelor care au făcut un viciu din consumul cafelei”, a precizat Cotârlă. Produsul său se comercializează en-gros pe piețele din Serbia și Germania, având reputația că poate fi utilizat fără riscuri de cardiaci, diabetici, femei gravide, chiar și de copii, datorită conținutului bogat în vitamine (A, B, C și PP), proteine și minerale. Prepararea este cea clasică: se fierbe apa, se adaugă până la patru lingurițe de cafea la o ceașcă de apă, o jumătate de linguriță de miere, dacă se dorește, și poate fi consumată înainte sau după masă, în orice moment al zilei, chiar și seara, pentru că nu provoacă insomnii ca alte cafele, după cum a declarat Cotârlă. În context, el a spus că produsul său nutritiv are un efect terapeutic asupra organismului uman și poate fi utilizat cu succes în tratarea anemiilor, virozelor și a imunității scăzute.