Programul casieriilor RAJA Constanța în perioada Sărbătorilor de Paște

23:13:28 / 12 Aprilie 2017

om simplu daaa fff simplu

UNDE GASIM UN PROGFAM AL OAMENILOR DA DA AL OAMENILOR OMENOSI DIN CONSTANTA IN PERIOADA SARBATORILOR DE PASTI. DA DA AICI MA REFER LA OAMENI NU DOAR CU NUMELE OAMENI CARE IS INTELEGATORI CU CEI MAI MULTE NEVOI. CU SIGURANTA NI-MENI NU CUNOATE ACEL PROGRAM. MUTI SE V-OR PIERDE IN TIMP MULTI DESI PUTEAU FI AJUTATI CU PUTIN XA DA F PUTIN. ACUM MACAR IN SAPTAMINA MARE MACAR ACUM SA ARTAM CA PAMENI POT FI OAMENI. ;;;-( SARBATORI CU BINE.