Progrese spectaculoase în medicina de familie românească

Medicina de familie românească a cunoscut, de la an la an, progrese spectaculoase, medicul de familie fiind, în prezent, un pilon principal - este caracterizarea, pe scurt, a medicinei primare din țara noastră în 2014 făcută ieri, la deschiderea Conferinței Naționale ”Medicina de Familie, piatra de temelie a medicinei moderne”, ce se desfășoară în perioada 27 - 30 august, la Neptun, de către președintele Asociației Medicilor de Familie ”Tomis”, totodată președintele Congresului, dr. Laura Condur. Nu în ultimul rând, medicina de familie este apreciată de ea ca fiind nucleul sistemului medical înspre și dinspre celelalte specialități. La ediția jubiliară din acest an, ocazie cu care se marchează și Ziua Medicului de Familie, participarea este atât din țară, cât și din străinătate. Peste 400 de medici s-au arătat interesați de lucrările științifice care se desfășoară pe parcursul celor trei zile. Medici de familie, dar și specialiști vor prezenta teme de interes în domeniu, dar și ultimele noutăți ale lumii medicale. Va fi abordată inclusiv problema febrelor hemoragice, dr. Irina Dumitru, de la Facultatea de Medicină a Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC), răspunzând la întrebarea ”Febra Ebola încotro?”. Rectorul UOC, totodată medic infecționist, prof. univ. dr. Sorin Rugină, va da și el răspuns întrebării ”Vaccinologia încotro?”. Cum numărul bolnavilor cu cancer este din ce în ce mai mare, dr. Dan Vișinescu, medic primar oncolog, va vorbi despre importanța medicinei de familie în scăderea mortalității și morbidității în acest sens. Și patologia tumorală benignă și malignă a colonului va fi punctată de conf. univ. dr. Eugen Dumitru și dr. Luana Alexandrescu, de la universitatea constănțeană. La rândul său, prof. univ. dr. Fokion Vosniakos, de la Institutul de Educație și Tehnologie „Alexander“, Salonic, Grecia, totodată președinte al Asociației Balcanice de Mediu, invitat de onoare al Conferinței, va dezbate poluarea aerului în interiorul clădirilor și impactul acestora asupra sănătății umane.

Ce a adus noul an medicinei primare

În 2014, medicina de familie a cunoscut o serie de noutăți. Președintele Asociației Medicilor de Familie ”Tomis“, dr. Laura Condur, a trecut în revistă câteva dintre acestea: introducerea pachetului de bază, cu accent pe serviciile de profilaxie, care sunt de prevenție, binevenite și importante, în opinia sa. ”Sigur, aici mai trebuie corectate unele lucruri. Mi se pare normal ca aceste servicii de prevenție să fie făcute separat, în afara programului de lucru, de consultațiile obișnuite, pentru că partea preventivă nu este un simplu chestionar ce trebuie completat de pacient. Consultația preventivă este foarte importantă, foarte laborioasă, care începe cu istoricul pacientului, cu istoricul familiei pacientului, și apoi cu examenul clinic. Aceasta înseamnă timp. Apoi stabilim factorii de risc. Dar nu se face printre consultațiile zilnice. Pacientul nu trebuie lăsat să aștepte”, a declarat dr. Condur. O altă noutate este dosarul electronic. Medicii au început deja să introducă datele. ”Deocamdată suntem la început, nu avem lucruri de spus pentru că învățăm din mers”, a spus ea. În curând va apărea și cardul de sănătate. ”Sunt pași mici, dar trebuie să vedem și cum îi facem. Cred că trebuie să învățăm cu toții, și noi, medicii de familie, și pacienții. Pacienții trebuie să înțeleagă ce înseamnă aceste consultații. Medicii de celelalte specialități, din ambulatoriu și din spital, trebuie să se alinieze și ei la legislația în vigoare și probabil că, în timp, vom intra undeva în normal”, a completat președintele Asociației Medicilor de Familie ”Tomis”.